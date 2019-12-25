高鐵與唐氏症基金會募款計畫元旦開跑！　送愛到偏鄉「助遲緩兒及早治療」

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）許多偏鄉發展遲緩的兒童，因教育與各項醫療知識相關資源的不足，難以及早發現及治療，導致錯過療育的黃金時期。唐氏症基金會從2004年起便開始將早療服務帶入偏鄉，今年還與台灣高鐵攜手合作做公益，呼籲旅客透過高鐵座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱踴躍捐款，把溫暖與關懷傳遞到台灣的每一個角落。。

6歲前為發展遲緩孩童的黃金療育時期，但許多偏鄉發展遲緩的兒童，因資源不足等情況，卻無法及時獲得這樣的幫助。因此唐氏症基金會從2004年起便開始將早療服務帶入偏鄉，訪視偏鄉家庭，每週為偏鄉孩子提供物理、職能、語言、音樂等治療課程，以提升孩子生活的自理能力，並強化這些家庭的教育環境。

為了擴大並進一步篤實偏鄉早期療育的服務品質與密度，幫助身心障礙以及弱勢孩童彌平學習起點的落差，唐氏症基金會聯袂台灣高鐵啟動「高速傳愛 助學計畫」，期盼能援引更多社會能量的響應，將溫熱的專業關懷，帶給真正資源稀缺又有需求的孩子與家庭。

高鐵表示，過去10年來，台灣高鐵持續推動「高速傳愛 助學計畫」，希望透過教育資源的提供，讓需要幫助的孩子們，有專業的關懷與照顧。而2020台灣高鐵「高速傳愛 助學計畫將從1月1日起至3月2日止，旅客可利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱捐款，也可透過手機掃描捐款信封上的QR Code完成線上捐款，旅客每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6000元，可獲得「高鐵多功能盥洗包」一個。

協助一個遲緩兒有效的學習，一年所需的早療課程費用至少要40萬元，對偏鄉家庭來說，無疑是雪上加霜的沉重負擔。基金會董事長林正俠表示，這些早療服務的經驗告訴我們，這些發展遲緩的孩子，就像有些鳥兒學飛需要推一把，需要多一點幫助，許多孩子其實就差了一份扶持與鼓勵，只要得到妥善的訓練與環境，一樣可以展翅翱翔。