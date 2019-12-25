台鐵：農曆春節返鄉、出遊車票　下週四零時準時開賣

示意圖／Pixabay，由Andy Leung提供。 示意圖／Pixabay，由Andy Leung提供。

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）農曆新年剩下不到一個月，決定好要搭乘什麼交通工具返鄉或出遊了嗎？台鐵今（25）日宣布，明年1月21日起至1月30日止計10天，全線加開各級列車總計271列次及加掛車廂977輛次，明年1月2日起開放訂票。

台鐵表示，為了因應春節連續假期疏運旅客需要，明年1月21日起至1月30日止計10天，全線加開各級列車總計271列次及加掛車廂977輛次，詳細列車班次及時刻自即日起可於台鐵局官網及訂票APP「台鐵e訂通2019」查詢。

春節連續假期車票開放訂票時間分別為： 1月2日0時起，開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）；1月3日0時起，開放西部幹線對號列車訂票。

1月4日0時起，開放春節加開之8班東部幹線實名制列車的網路、電話語音及超商訂票，但限定國民身分證字號U或V開頭、108年12月1日前設籍於花蓮縣或台東縣之現住人口、配偶及直系血親一親等之民眾預訂乘車票。

1月2日0時起至1月4日24時止，開放7班常態實名制列車訂票，提供符合實名制資格旅客得以實名制方式預訂1月16日至30日之乘車票，未訂完之座位自109年1月5日0時起全面開放一般旅客訂票。

另外，為紓解國道5號壅塞情形，1月23日至1月29日止（共7日），加開樹林經宜蘭到花蓮復興號，疏運臺北、宜蘭和花蓮間返鄉、出遊旅客，並提供台北到宜蘭100元、台北到花蓮200元優惠票價。

台鐵表示，1月22日和1月28日兩日離峰時段還推出7折紅眼列車，希望能紓解尖峰時段人潮。