耶誕老人到哪了？ 美國太空人加入報訊行列

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）北美防空司令部（NORAD）的耶誕老人追蹤網站，多年來為全球各地引頸企盼的孩子提供了耶誕老人行蹤，今年連太空人也加入報訊行列，給了民眾一個驚喜。

在國際太空站（International Space Station）的美國太空人摩根（Andrew Morgan），於台灣時間25號凌晨1時以視訊方式祝地球民眾耶誕快樂。他在影片中煞有介事地表示，根據剛取得的影像與衛星資料，耶誕老人正行經印度南方上空，往斯里蘭卡前進中。

摩根指出，國際太空站位於地球上空250英里處，以時速17,000英里行進。除了承諾太空人將持續為大家關注耶誕老人的行蹤，他也請大家鎖定noradsanta.og網站，獲得第一手消息。

這報訊網站可說是一場美麗的錯誤。1955年耶誕節前夕，美國科羅拉多州Sears Roebuck & Co.公司在一則登報廣告中，鼓勵小朋友打電話給耶誕老人。不料號碼印刷錯誤，全轉到了北美防空司令部的指揮中心。

耶誕節怎能讓孩子失望？於是北美防空司令部將錯就錯，一一回覆孩子耶誕老人與麋鹿坐駕的位置。2006年開始，更開始以3D技術、設置網站，隨時更新其行蹤，成了一項有趣傳統。