〈時評〉如何扺抗「用肺發電」

本週最大的新聞，除了在高雄舉行的罷韓與挺韓大遊行外，還有影響台灣未來，國、民兩黨的能源政策，那就是是否啟用核四廠，以及如何降低燃煤電廠空汚的政策對壘。

國民黨籍正副總統候選人韓國瑜、張善政陣營提出降低台中火力發電量以防止空汚，並指責中央執政團隊-民進黨的能源政策是「用肺發電」。該陣營還說，在民進黨的非核家園政策影響下，台電公司沒有辦法將燃煤電廠的發電量下降，造成台中火力發電廠的排放物增加了台灣中部地區的PM2.5，而空氣汚染卻造成中部地區民眾得肺癌的比率跟著增長。

對於國民黨的「用肺發電」的指控，我認為民進黨政府的政策反擊力道太弱了。我要在此文章提出我的看法、同時強調，目前我正在參加綠黨的全國不分區立委選舉，而我和綠黨最主要的能源政見是「將核四廠轉變為地熱電廠」。

請有興趣的讀者看一下我過去曾經發表過的文章：

1.「台中市府大砍生煤許可 台電應如何應因」，

2.「深澳、淨煤、地熱，也談地熱國家隊」，

3.「深澳、協和合併規劃 以地熱、生質能取代燃煤」，

4.「 反核的最佳策略是大力推動地熱發電」

這幾篇文章，涵蓋了過去三年多我在〈台灣英文新聞‧時評〉專欄上所寫的有關地熱的文章。當中，還引用2015年5月29日，在〈台灣民報〉發表「以淨煤及地熱、減低中部地區 PM2.5空汚」為題的文章。上述這些文章都是關於台中地區，空汚如何徹底解決的內容。在這些文章中，我曾提出的基本概念就是，在各地發展地熱電廠，並且用地熱電廠來抵燃煤甚至燃氣電廠的空汚。這樣，不只火力電廠的PM2.5的空氣污染可以避免，而且不會有核子汚染的問題。

然而令人遺憾的是，我這些有關用地熱來取代燃煤及核電的建議，負責全國能源政策的經濟部能源局卻對此充耳不聞。在錯誤的政策及補助辦法的引導下，雖然號稱2020要有150MW地熱發電容量的民進黨已經主政快四年了，台灣在2019年底的地熱發電容量連0.5 MW都沒有。這也使得能源局在推動了海上風機及太陽光電之後，竟然說接下來要推動的第三種再生能源，是小水力發電。

天呀！台灣的水力發電、河川的中型水力發電，在日據時代基本上都已規劃完成，而所謂的農田水利渠道的小水力發電，我也查了一下水利署公佈的資料，加起來可能連50MW都沒有。那麼，能源局為什麼不能將目光放在台灣有極高潛能，甚至可以取代核能發電的地熱發電呢？我深感困惑不解！！