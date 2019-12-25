【最新】台中市府撤銷中火2張使用許可證 未來也不再補發　台電：深感遺憾

更新時間：2019-12-25 13:45

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台中市政府今（25）日第3度針對台中火力發電廠生煤使用超量問題開罰，台中市政府宣布，撤銷2張中火第2及第3號機組燃煤許可證，且根據台中市生煤管制條例規定「不再核發新的許可證」，2、3號機組將無法再使用。

中央社和聯合報引述市府說法，中火生煤用量已於11月27日超過1104萬公噸上限，違反台中市生煤管制自治條例規定，市府12月3日以違反台中市生煤管制條例減煤4成規定，開罰300萬元，並限期10天改善；12月14日第一次限改到期後稽查發現，中火仍持續使用生煤，開罰600萬元，並要求第2次限期改善。

報導提到，市府於12月23日再度複查，中火仍繼續超量使用生煤，違規情節重大，對於台電無視法令規定，市府三度開罰，今天以違規情節重大為由撤銷2張執照，自明年1月1日生效。

未來即使台電重新提出申請，市府將不會再核發新的許可證，台中市生煤管制條例第3條規定「自本自治條例公布日起，不再核發新設固定汙染源生煤使用許可證」，市府強調，中火若仍執意使用該兩部機組，市府將採取後續法律行動。

台電董事長楊偉甫今日上午也親上火線召開記者會說明，中央社報導，中市府廢止中火2部機組許可證，對秋冬供電並無太大影響，但到了用電高峰期的夏季，恐怕會造成夏季備轉容量率降至10%以下，亮起代表供電吃緊的黃燈。

楊偉甫強調，中市府違反行政行為「信賴保護」原則，也違反行政程序法對於「誤繕」更正，存有適法性的重大爭議。

至於中火排放量，台電發言人徐造華說明，101年為4萬2759噸，到108年將減至2萬2000噸，等同減少將近一半。中火對於減煤、減排努力有目共睹，未來中火環保改善設備陸續完成後，排放量更將持續下降，但台電卻換來中市府一再開罰，「台電真是情何以堪」，也深感遺憾。