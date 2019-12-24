總統候選人第二場政見會25日登場 蔡韓宋再交鋒

2020總統候選人第二場電視政見發表會明天下午登場，民進黨總統候選人蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，將再次同台闡述政見。

明天下午2時舉行的第二場總統候選人電視政見發表會，候選人分3輪發表政見，每一輪10分鐘，發表順序由抽籤決定；中視與中選會官網同步轉播。最後一場政見會27日晚間7時舉行，台視與中選會官網轉播。

韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新表示，首場政見會韓國瑜主軸是「打貪」，明天的政見會，韓國瑜一定會提到經濟議題。除提出相關經濟政策外，也希望蔡總統正面回應各界對經濟數據的質疑；若不敢回應，則證明數據都是經過美化，禁不起檢驗。

韓陣營幕僚指出，首場政見發表會不同以往各抒己見的方式，形成類似辯論的詰問，這樣的形式更尊重選民，能讓民眾了解候選人間的優劣；韓國瑜在後續的政見會也會持續採取這樣的做法，在申論時提出疑問，幕僚也分成負責向對手提出質疑的進攻組，以及負責答辯的防守組，各自研擬議題及推演。

總統蔡英文競辦發言人廖泰翔表示，蔡總統在第一場政見會，破題闡述了國家領導人的5個條件，也闡述總統最重要的兩岸、國防、外交職權的未來方針，用「4個認知」來團結台灣、壯大台灣；同時也提到C肝納入健保、解除健保欠費鎖卡、夜市抵用券、長照2.0、幼托政策再升級、計程車汰舊換新、協助中高齡就業、農民退休制度、青年創業貸款、文創鑑價制度等10項「庶民經濟」的政見或政績，來說明政府照顧苦人、幫助庶民的努力。

廖泰翔強調，蔡總統不會像韓國瑜，把造勢場上的謾罵老調搬到到政見會上；也不會像韓國瑜，形容詞天花亂墜，但內容毫無政見。這週有2場政見會、1場辯論會，蔡總統會陸續闡述其他各項領域的政績和政策，以盡可能不重複為原則，把各面向的重要施政及願景，向國人報告。

廖泰翔說，面對即將到來的第二場政見會，蔡總統仍是運用公餘時間，按步調準備，會維持一貫風格，理性闡述各項領域政策，堅定辯護政績，並適時回應不實的指控或錯假訊息。

廖泰翔表示，第2場政見會的當天，剛好是韓國瑜就職一週年，從高雄市民到全國選民必然會檢視韓國瑜一年的表現，韓國瑜更應該展現政治人物負責任的態度與高度，期望在政見會上聽到的不是只有選舉口號，更不是把高呼國號當作口號。

廖泰翔指出，競選團隊也會秉持過去的方式嚴陣以待，包括事實查核、真相澄清，以及各種突發事件的因應模式。也希望韓國瑜在第二場政見會，不要喊口號、不要不實指控、不要煽動社會對立，期盼政見會能夠回歸理性的政策討論。

談及25日的政見會準備，親民黨總統候選人宋楚瑜今天晚上受訪表示，他現在不能漏題，但將闡述未來的大方向，包含世界局勢及政府未來挑戰，他將把這些問題內化成3個不同階段，並嚴正表達對反滲透法的看法。

宋楚瑜說，要很務實了解世界局勢，「我們不能坐井觀天，我們不能作井底之蛙」。