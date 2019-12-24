台北跨年夜交管懶人包都在這！ 晚上7點後只出不進

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）跨年將至，臺北市政府將於12月31日6點半至隔日1點在市政府前廣場，舉辦「臺北最HIGH新年城-2020跨年晚會」，預估將吸引數十萬民眾前往觀賞。信義區市府路附近即日起至明年元月2日上午7點將進行交通管制，並於跨年晚會當(31)日實施三階段交通管制。

台北市交通警察大隊表示，在舞台搭設及拆除作業期間，12月23日上午9點至12月25日12點止，市府路(松壽、松高路區間)東側五車道封閉。12月25日12點起至12月27日1點止，市府路(松壽、松高路區間)東側五車道封閉、新仁愛路全線封閉。12月27日1點起至明年1月2日7點止，市府路(松壽、松高路區間)及新仁愛路全線封閉。

至於31日跨年晚會當天，將實施三階段交通管制，首先第一階段將於12月31日晚上7點至8點，管制松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北、基隆路與逸仙路以東區域，區域內車輛只出不進。

再者，於12月31日晚間8點至10點，除第一階段管制範圍外，管制擴至逸仙路及仁愛路以東區域，管制區內禁止車輛進出。

最後，12月31日10點至109年1月1日凌晨3點，光復南路以東、忠孝東路以南、信義路與莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西區域，管制區內禁止車輛進出，並視人潮彈性調整管制範圍。

交通警察大隊表示，為因應前揭管制作為，於12月31日10點起，於基隆高架道路、環東/堤頂大道、信義快速道路以及市民高架道路進行交通管制。由於活動當（31）日適逢下班車潮，臺北市政府警察局籲請民眾避免開車行經管制區域周邊，建議東西向車流改道行駛民權東（西）路、南京東（西）路、八德路、市民大道或和平東（西）路。