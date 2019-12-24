復育螢火蟲 文山農場棲地營造

為持續推動新北市秋螢復育工作，市府今年與新北市農會合作， 於文山農場共同推動新北市秋季螢火蟲復育計畫， 藉由棲地營造及引進更多種類及數量的春、秋螢種幼蟲， 如陸生之黑翅螢及水生之黃緣螢等，豐富農場的螢火蟲生態， 延長教育體驗活動期間，讓民眾不只在春天有螢可賞， 在秋季亦能欣賞更多的螢光點點。

新北市農會總幹事楊棟樑指出，新北市農會所經營的文山農場佔地約 21公頃，園區內原生昆蟲及植物種類多元豐富， 臺北市私立靜心國民中小學更於106年開始與農場合作， 開設攀岩、童軍、生態觀察、茶文化採製等體驗課程， 增加學生生活經驗。文山農場目前場內螢火蟲多以春螢為主， 於是每年辦理螢火蟲生態介紹及賞螢活動的時間多集中在4-5月， 在有限的時間限制下， 間接影響農場推廣環境生態保育及發揮教育與農業推廣功能。

在農業局的協助下， 邀請到樹花園股份有限公司生態總監吳加雄博士， 在文山農場進行陸生及水生螢火蟲棲地營造， 而且透過種植大安水簑衣的植生袋設置與蜜源植物如高士佛澤蘭、長 穗木的栽植，改善邊坡及吸引蜜蜂、蝴蝶等昆蟲駐足， 營造友善的環境迎接螢火蟲棲息。

農業局長李玟表示，農業局一直致力在轄內推展友善耕作， 善待土地的政策讓環境生態指標的螢火蟲在全市逐年增加。日前更在 靜心國民中小學及艾略特親子共學團200位大小朋友一起攜手下， 在文山農場野放陸生黑翅螢幼蟲1,000隻到所營造的棲地中， 所有人還一起唸祈福文，希望螢火蟲寶寶都可以順利成長。年底前農 場還會陸續野放6,000隻陸生及水生螢火蟲幼蟲到棲地中， 期望透過這些積極、友善環境的作法，讓民眾能在秋日夜晚欣賞點點 螢光。