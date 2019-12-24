清大研究：黃色鏡片能有效過濾藍光 延長閱讀時間

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）現代人手機不離身，工作和生活也長時間依賴3C產品，不僅造成眼睛易痠痛、疲勞，長久下來也會加速眼睛老化。清大材料系教授周卓煇的研究團隊帶領新竹市曙光女中學生進行科學專題研究發現，黃色鏡片眼鏡能延長3C閱讀時間，另外若將電腦螢幕若調成黑底橘光色，最高能提高眼睛保護力20倍。

為了保護視力、預防黃斑部病變和延緩眼睛老化，消費者購買眼鏡時，多會選擇標榜可抗藍光的眼鏡鏡片，但市面上鏡片種類五花八門到底該怎選購？自由時報報導，曙光女中學生借助周卓煇團隊研發的「藍害量化光譜儀」，測試不同顏色鏡片對人眼視網膜可容許最大曝光極限。

結果發現配戴黃色鏡片比起不配戴，能延長高達8.27倍的電腦螢幕觀看時間，相對僅減少10%的清晰度，而最差的藍色鏡片僅延長11倍時間，清晰度降一半。

報導還提到，再進一步研究「褪黑激素抑制敏感度」公式後發現，若電腦螢幕設定為黑底橘字，且外在光源從純白光換成橘白光，最能減少藍光影響、達到護眼20.2倍的效果，甚至可讓人體褪黑激素的分泌多5倍，而醫學文獻顯示褪黑激素可助睡眠、延緩老化等。

華視新聞引述清大材料系教授周卓煇說法，黃色跟橘色鏡片最好，最糟糕的是藍色，藍色等於是把好光拿掉，剩下壞光。

不過醫生仍提醒，保護眼睛最好的方法還是不要長時間盯著螢幕，給眼睛適度的休息時間；而燈光方面，不管是檯燈或環境光線，要適中，不宜太亮或太暗。