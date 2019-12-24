期權策略系列指數介紹 -「加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」

在即將邁入2020年之際， 回顧表彰大盤及其現金股息再投資的臺灣證券交易所發行量加權股價 報酬指數(以下簡稱：加權報酬指數， 另不計股息再投資效果的發行量加權股價指數簡稱：加權指數)近1 0年來之整體績效表現，累積至今年10月底達100.82%； 換言之，如果自2010年起以加權指數為追蹤標的進行指數成分股 複製，遇除息並將現金股利再投資，累積至今年10月底， 產生的投資收益較原始投入金額增加1倍；換算成年化報酬， 每年約有7.35%複利收益的效果，可見在目前這種低利率環境， 以指數化投資臺灣整體股市仍極具吸引力。

架構增益績效表現的策略，使其有望取得加權報酬指數的投資績效， 且可降低投資風險，可謂是許多投資人或機構法人所追尋的目標。 為呼應這類指數化投資的需求， 臺灣指數公司研究國際上資產管理機構常用的投資操作策略， 利用賣出價外買權以增益投資組合報酬的掩護性買權策略， 設計指數編製方法，編製「加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指 數」(以下簡稱：掩護買權指數)。

掩護買權指數的成分包括持有加權報酬指數、 賣出臺灣期貨交易所的價外5%近月臺指買權契約， 於買權契約到期日參加履約結算並再賣出新的近月買權契約， 周而復始； 以期累計至買權契約到期日當加權指數期間的下跌或漲幅不大時， 可以藉著賣出買權契約所獲得的權利金，對投資績效產生「掩護」 效果；但相對的，當加權指數在買權契約到期時，如果累計漲幅超越 該買權履約價及該次權利金的合計(以下稱：穿價)時， 則將犧牲部分投資組合於加權指數端的獲利， 僅獲得累積至該買權履約價與權利金加總的利得。

臺灣指數公司依據上述策略的操作方法，分析自2010年1月至2 019年10月的掩護買權指數回溯結果， 由於有買權權利金的收益挹注，掩護買權指數相較於加權報酬指數每 年約有1%之超額年化報酬，且年化波動度略降0.6%， 夏普比率高於大盤報酬指數逾9%，但期間參加118次履約結算， 發生4次穿價；另觀察與加權指數的相關係數高達0.99， 可見指數走勢雷同，但代表連動度的Beta值則降至0.95， 就投資風險而言，有些微的下降。

運用掩護買權指數，有機會在追求市場報酬之外， 增添買權權利金帶來的收益，可以降低投資風險， 進一步提升承擔每一單位風險所能得到的績效。 觀察國際上掩護買權指數的運用方向，未來如能進一步發行ETF、 ETN或權證等金融商品， 則投資人便能增加掩護性買權策略的指數化投資選項。