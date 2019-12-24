百萬粉絲穆斯林網紅宣傳台灣之美 5大主題一次看夠

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為擴大穆斯林來臺旅遊熱潮，交通部再度邀請馬來西亞網紅蜜拉菲爾莎（Mira Filzah）來臺拍攝「Salam Taiwan 2020」最新觀光宣傳影片，本次將針對美食、生態、樂活、文化與購物等5大主題，更具體並深入的向穆斯林朋友宣傳臺灣觀光特色資源。

Instagram擁有超過550萬粉絲的高人氣的蜜拉菲爾莎12月14日來臺拍攝宣傳影片，有別於首支宣傳影片主要是傳達「Salam Taiwan—臺灣歡迎您」之友善意象，第二支宣傳影片將針對美食、生態、樂活、文化與購物等5大主題，宣傳臺灣觀光特色資源。

例如美食篇將以臺灣的1,000種甜點為宣傳主軸，生態篇結合山脈旅遊年，以高山森林鐵道旅遊為推廣重點，樂活篇介紹臺灣多元的單車旅遊，文化篇主打「只能在臺灣得到的文藝體驗」，購物篇聚焦「只有臺灣能提供的獨特購物體驗」。

在10天密集的拍攝行程中，蜜拉菲爾莎走訪了臺北大稻埕、新北三峽老街、九份老街、臺中彩虹眷村、高美濕地、南投日月潭與嘉義阿里山等特色景點，她希望透過這次不同主題的影片，能將更多元的臺灣景點及文化呈現給穆斯林朋友。

宣傳影片預計於2020年1月底於馬來西亞首播，並透過馬來西亞與汶萊的電視廣告、電影院映前廣告、戶外電子看板、網路等各項通路強力放送，蜜拉菲爾莎也將配合觀光局在馬來西亞各大旅遊展站臺推廣台灣。

觀光局希望「宣傳」與「送客」雙管齊下，積極促成馬來穆斯林來臺旅客每年雙位數成長(Double-digit growth)，並於2020年達成全年10萬名馬來穆斯林來臺旅遊倍增目標。

蜜拉菲爾莎造訪台灣特色景點（圖/ 交通部觀光局）