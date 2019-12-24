水痘疫情創4年新高　醫：建議幼童自費接種第2劑水痘疫苗提升保護力

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）時序已進入冬季，水痘疫情升溫，根據疾管署資料統計，國內上週水痘健保門診就診人次較前二週高，且為近4年同期最高。疾管署提醒，水痘具高度傳染力，應留意家中幼童健康，並建議家中寶貝如滿4至6歲可考慮自費接種第2劑疫苗，便可將保護力提升至近98%。

疾管署表示，水痘好發於冬季及早春，傳染力極強，可經由皮膚接觸、空氣或飛沫、或水疱液和黏膜分泌物傳染，潛伏期約2至3週，小於1歲之嬰兒、孕婦、成人及免疫缺陷者為水痘併發症高危險群，容易併發繼發性細菌感染、肺炎、腦炎等及死亡。

而接種水痘疫苗是預防水痘最有效的方法，也能降低孩童及成人因感染水痘引發嚴重併發症的機會，提醒家長應於幼兒出生滿12個月時攜往合約院所完成水痘疫苗接種。

而針對不少家長反應，家中幼童明明接種過1劑疫苗卻仍感染水痘，對此，小兒科醫師解釋，幼童在接種第1劑水痘疫苗可以獲得約80%至85%的保護力，即便日後不慎感染，症狀也較輕微，但仍具有傳染力，因此建議4歲至６歲可以「自費」接種第2劑水痘疫苗，屆時保護力可以提升至將近98%。

疾管署呼籲，出現水痘疑似症狀者請配戴口罩儘速就醫治療，落實生病不上課；隔離期間請保持室內空氣流通，做好呼吸道衛生與咳嗽禮節，避免接觸未接種水痘疫苗的嬰幼兒、孕婦及免疫功能低下者等高危險群，經醫師評估傳染力已大幅降低後再復學，防止病毒傳播。