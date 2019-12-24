用想像力參與世界的童話詩人—林世仁

（台灣英文新聞/文化組 報導）在愛學網108年的名人講堂中，邀請到了著名的兒童文學作家林世仁，一同製作了這期的名人講堂，在這期的影片裡面，林世仁談到了創作歷程、他對於童詩的定義、自己寫作的靈感來源，以及分享如何增加創作力與想像力等等。

林世仁出生於臺灣高雄市左營，文化大學藝術研究所碩士，曾任國光藝校兼任教師，英文漢聲出版社副主編，蘆荻社大、板橋社大繪本教師，目前專職寫作。

與孩子分享童詩定義

我覺得童詩，就是用童心看世界，用新鮮的眼光，來看我們習以為常的人事物，用最少的句子去捕捉，呈現特殊有趣的想像，或是貼心動人的情感。

隨手紀錄是靈感最佳的保存方式

因為靈感是老天爺給我們的禮物，我不曉得它什麼時候會出現，所以我平常做的事，就是我會隨時伸出一個靈感天線，所有看到的、聽到的、想到的，我的靈感天線就會捕抓它，然後過濾它，如果說我覺得這個很棒，我就會把他記下來，我有三個筆記本，一個就是我隨身攜帶的，路上看到什麼東西想到什麼，我把它記下來，床頭邊我也放一個筆記本，半夜有靈感來了，我就本子拿過來就趕緊把它記下來。

多閱讀以激發創作力與想像力

要增加創作跟想像力，第一件事，就是要多閱讀，因為寫作是一個產出，那就像蠶要吃桑葉才能吐絲，所以我們一定要多閱讀，讓別人的創意來激動我們的創意，讓別人的想像，別人的情感，激發我們自己的想像跟情感，所以一定要多閱讀。

多練習將感動與記憶隨手記下

我建議可以找一個小本子，把你生活中發生的，你覺得很值得記下來的事情，很特別的情感，很有意義的一個旅遊，或是什麼特別的特殊記憶，寫在本子上面，不用寫多，你可以配上照片、配上畫畫、用一首小詩、或是簡單幾句話，把美好的一天、特別的感覺把它紀錄下來。記自己真的有感覺的事情，自己真的覺得，很想把它留下來的事情，然後這樣子一次兩次，寫久了你可以慢慢越寫越長、越寫越多，很自然的你的寫作能力，跟你的想像能力就會越來越蓬勃。



(國家教育研究院圖片)