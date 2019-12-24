法務部：「吃毒品無罪」是不實言論　切勿任意轉傳

刑事局中部打擊犯罪中心日前破獲大麻工廠，並查獲新興毒品卡痛葉。不少人誤以為它是舒緩疼痛、助眠的天然草藥，但吸食後有致死疑慮。中央社 刑事局中部打擊犯罪中心日前破獲大麻工廠，並查獲新興毒品卡痛葉。不少人誤以為它是舒緩疼痛、助眠的天然草藥，但吸食後有致死疑慮。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）法務部今(24)日召開記者會表示，部分民意代表轉述立法院此次毒品危害防制條例將修法為「吃毒品無罪」，與事實完全不符，呼籲民眾切勿任意轉傳，以免觸法。

法務部常務次長張斗輝今上午舉行記者會表示，針對無正當理由持有、施用第三、四級毒品，依毒品危害防制條例規定，處新台幣1萬元至5萬元罰緩，另須接受4到8小時毒品危害講習，即使持有第三級、第四級毒品的數量低於入刑標準，也須接受處罰，並無免罰的情形。

中央社引述張斗輝說，為打擊毒品、維護治安，法務部提出毒品危害防制條例修法，17日獲立法院三讀通過，修法重點為重懲毒販，提高製造、販賣、運輸毒品的刑度及罰金額度；加重販賣混合式毒品及對懷孕、未成年人販毒的刑度及擴大沒收、澈底剝奪毒販不法所得。

他表示，修法針對國人關注新興毒品的散播問題，將處罰持有第三級、第四級毒品的入刑標準，由持有20公克以上降為5公克以上即處以刑罰，擴大了4倍入刑範圍，以遏止新興毒品流通散播。

張斗輝表示，部分民意代表於修法前傳述立法院此次毒品危害防制條例將修法為「吃毒品無罪」言論，與事實完全不符，呼籲民眾就此不實消息，切勿任意轉傳，以免觸法。

法務部今天同時發布新聞稿指出，對於國人關注之三、四級毒品即新興毒品之流通，影響青少年身心健康甚鉅，司法警察機關對於查獲在轟趴、汽車旅館及少年(未滿18歲)之毒品案件優先送法務部調查局、法醫研究所、內政部警政署刑事警察局檢驗，以廣篩方式，一次可檢驗三、四百種新興毒品，全面提昇檢驗量能。

而在相關查緝機關全力掃蕩下，105年至107年之初犯各級毒品施用人數比例為26.4%、28.3%、26.5%，較104年之31.4%，呈現逐年下降之良好趨勢，今年1至11月初犯毒品新生人口數，較去年同期更下降14.1%；另國內新興毒品相關致死案例，107年45案較106年100案，下降幅度高達55%，有效壓制新興毒品之流通，反毒策略已有相當成效。