澳洲野火燒不停 環保少女開炮要求政府正視極端氣候

(台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導)環保少女桑柏格(Greta Thunberg)近日透過推特呼籲澳洲政府正視極端氣候危機,並作出改變。澳洲遭野火肆虐3月來,已燒掉7個新加坡大小面積,9人罹難,野生動物棲息地被毀,雪梨附近一座150戶居民的小鎮也慘遭焚毀。

綜合媒體報導,澳洲野火蔓延,焚毀範圍超過45萬公頃,對當地野生動物威脅甚劇,尤其是無尾熊及狐蝠種族數量銳減,在新南威爾斯州的一場大火中,整個城鎮被火舌吞噬,一名消防員在火場中救出1頭孤單的無尾熊,無尾熊喝光瓶中水後便安穩坐著。

雪梨郊區的藍山國家公園,是著名的世界遺產,遭野火波及,200公尺高的懸崖上出現觸目驚心的「火瀑布」,火舌沿著峭壁燃燒,附近居民大呼沒見過這種情況!

剛登上《時代》雜誌年代人物的環保少女桑柏格12月22日透過推特表示,「如此的災難居然促使政府作出任何行動,這怎麼可能? 因為我們仍然無法將如澳洲野火這般的氣候危機,與極端氣候及自然災害之間聯繫起來,現在就是改變的時刻!」

澳洲數百位民眾聚集在澳洲自由黨辦公室前,要求政府聽從桑柏格的建議,並即刻採取行動。

在野火期間帶全家去夏威夷度假的澳洲總理莫里森,迫於輿論壓力,21日銷假返回雪梨上班。他在接受電視台採訪時表示,他不會因野火而對煤炭產業採取任何動作,這會影響民眾就業,並損害經濟。

無尾熊正在喝消防員遞來的水(圖/ 美聯社)

Not even catastrophes like these seem to bring any political action. How is this possible?

Because we still fail to make the connection between the climate crisis and increased extreme weather events and nature disasters like the #AustraliaFires

That's what has to change.

Now. https://t.co/DQcZViKJQz