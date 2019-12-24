澳洲野火燒不停 環保少女開炮要求政府正視極端氣候

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）環保少女桑柏格（Greta Thunberg）近日透過推特呼籲澳洲政府正視極端氣候危機，並作出改變。澳洲遭野火肆虐3月來，已燒掉7個新加坡大小面積，9人罹難，野生動物棲息地被毀，雪梨附近一座150戶居民的小鎮也慘遭焚毀。

綜合媒體報導，澳洲野火蔓延，焚毀範圍超過45萬公頃，對當地野生動物威脅甚劇，尤其是無尾熊及狐蝠種族數量銳減，在新南威爾斯州的一場大火中，整個城鎮被火舌吞噬，一名消防員在火場中救出1頭孤單的無尾熊，無尾熊喝光瓶中水後便安穩坐著。

雪梨郊區的藍山國家公園，是著名的世界遺產，遭野火波及，200公尺高的懸崖上出現觸目驚心的「火瀑布」，火舌沿著峭壁燃燒，附近居民大呼沒見過這種情況！

剛登上《時代》雜誌年代人物的環保少女桑柏格12月22日透過推特表示，「如此的災難居然促使政府作出任何行動，這怎麼可能？ 因為我們仍然無法將如澳洲野火這般的氣候危機，與極端氣候及自然災害之間聯繫起來，現在就是改變的時刻！」

澳洲數百位民眾聚集在澳洲自由黨辦公室前，要求政府聽從桑柏格的建議，並即刻採取行動。

在野火期間帶全家去夏威夷度假的澳洲總理莫里森，迫於輿論壓力，21日銷假返回雪梨上班。他在接受電視台採訪時表示，他不會因野火而對煤炭產業採取任何動作，這會影響民眾就業，並損害經濟。

無尾熊正在喝消防員遞來的水（圖/ 美聯社）