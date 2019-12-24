疾管署宣布流感進入「流行期 」！ 單週10萬人就醫、55人重症創新高

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）疾管署今 (24)日發布新聞稿宣布，流感進入流行期，上週超過10萬人次因類流感就醫，增55例重症，其中年齡最小者僅3個月大，都創下今年入冬以來新紀錄。

國內流感疫情持續上升，已進入流行期。中央社引述衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報時表示，監測資料顯示，國內上週（12月15日至12月21日）門急診類流感就診達10萬442人次，較前一週增加7.6%。急診類流感就診病例百分比為11.8%，超過流行閾值11.5%，進入流行期。

上週新增55例流感併發重症病例，以感染A型H1N1為多，創今年入冬以來新高。近期社區流行型別也以A型H1N1為主，與今年四價流感疫苗吻合。

疾管署副署長羅一鈞表示，今年(2019年) 冬季流感比去年、前年提早1至2週，但在12月下旬進入流行期算符合常態，台灣疫情也跟日本相似，流行型別也以A型H1N1為主。往年觀察，若流行A型H1N1，殺傷力比較強，也比較可能侵襲中壯年族群。

羅一鈞表示，在流行H1N1時，重症族群中約有3到4成都是50歲至64歲間；上週新增55例重症是入冬以來最多，且其中有20人就是中壯年族群。上週的重症案例中，年齡最小為3個月北部男嬰，因併發腦炎，目前還在住院，男嬰也是今年入冬以來最年幼的重症個案。

此外，上週有27件流感群聚，其中有23件發生在校園，也創下入冬以來單週新高。疫情及校園群聚狀況以北部增加較多。

對於外界質疑，北部流感疫情與疫苗延打有關；羅一鈞說，今年因疫苗選株延遲影響，加上疫苗分批到貨，公費流感才會分階段施打。今年夏季流感一直到10月都還在流行，且疫情雖脫離流行期但沒有探底，接著冬季流感，才會感覺疫情來得急。

羅一鈞說，目前國小校園疫苗接種率已達92%，整體校園達75%，後續疫情應會緩升，高峰仍會落在農曆春節前後。

羅一鈞也表示，後續疫情可能受3個因素影響，包含民眾接種疫苗的踴躍程度，如果覆蓋率高，有助控制疫情；目前社區除了A流，也觀察到B流蠢蠢欲動，如果病毒變異，也會影響高峰的嚴重程度。如果氣候是暖冬，疫情將走往好的方向。

根據統計，截至12月22日，全國公費流感疫苗接種數達285.7萬劑，學齡前幼兒、65歲以上長者均接種踴躍，接種人數分別較去年同期增加56%及26%。

疾管署防疫醫師林詠青表示，流感已經進入流行，民眾勿輕忽流感嚴重性，預防最好的方法是施打流感疫苗，且有呼吸道症狀時應配戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，盡可能保持一公尺以上；如出現類流感症狀，應落實不上班、不上課等措施，以免病毒傳播。

林詠青說，如為輕微類流感症狀，可先到鄰近提供公費藥劑的診所就醫；一旦出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感重症危險徵狀，請盡速至大醫院就醫。