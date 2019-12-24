大馬華裔青年來訪臺灣 新南向文化交流再添新頁

馬來西亞青年觀摩團向國父獻花致敬(圖/ 翻攝自文化部網站) 馬來西亞青年觀摩團向國父獻花致敬(圖/ 翻攝自文化部網站)

2019年馬來西亞華裔青年臺灣觀摩團215位團員，特別於21日前往國立國父紀念館，向國父獻花致敬並獻唱緬懷歌曲，表達海外青年僑胞對孫中山先生的崇敬與追思之意。

馬來西亞華裔青年臺灣觀摩團由僑務委員會主辦，已經連續舉辦了30年，超過8000名海外青年參加。

今年由國立臺中科技大學承辦，駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處指導，馬來西亞華裔青年臺灣觀摩團輔導委員會所籌組，特別安排前來國立國父紀念館獻花致敬，並獻唱國父紀念歌、梅花、中華民國頌，與馬來民謠Rasa Sayang(代表快樂歡迎之意)等四首歌曲，藉此高度表達對國父的緬懷與敬意。

這是國父紀念館歷年來到館訪問人數最為龐大的海外團體，所有青年團員連同輔導員、隨行領隊與陪同的貴賓等，當天獻花致敬人數高達240餘人。整個團隊陣容浩大，獻花致敬時全場莊嚴肅穆且溫馨，隨後這群海外華裔青年於現場熱情地向國父及在場人士獻唱以上四首耳熟能詳的曲目，整場活動熱鬧精彩，尤其同時展現馬來西亞的多元民族服飾風情，更為整場活動掀起高潮。

特別值得一提的是，這場跨海的盛大來訪，與國父孫中山先生深具關連，為政府新南向文化交流增添新頁。今(108)年9月初，國父紀念館梁永斐館長為強化新南向文化交流，特別率團前往新加坡同德書報社與晚晴園孫中山南洋紀念館訪問。

其後轉赴馬來西亞吉隆坡訪問，踏查孫中山當年革命的歷史足跡，除走訪有大馬「唐人街」之稱的茨廠街外，並訪問孫中山曾到訪過的雪隆雜貨行與福音堂，了解孫中山於1906年訪馬時的歷史點滴。

是日晚間更應邀參與「博愛平權與多元共融」講座會，對大馬僑胞進行專題演講並座談交流，當時會場氣氛莊重且熱烈，藉此強化政府新南向文化交流。