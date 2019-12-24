移民官扮麋鹿 祝新住民學子聖誕快樂

外生吃到家鄉味食物的時候，既驚訝又開心。(圖/ 移民署臺北服務站提供) 外生吃到家鄉味食物的時候，既驚訝又開心。(圖/ 移民署臺北服務站提供)

12月25日就是西洋聖誕節，為撫慰來臺念書的外國學子思鄉心情，臺灣麥當勞及移民署臺北市服務站主任蘇慧雯率移民官曾潔如等，以及越、緬新住民帶來家鄉美食，至莊敬高職與大家分享，移民官曾潔如除了宣講學子居留在臺等重要資訊，更巧扮聖誕麋鹿一同歡慶。

本次活動餐點很特別，有來自越南新住民陳秋柳及緬甸的新住民張麗英，帶來越南傳統生春捲、炸春捲及緬甸傳統咖哩三角包、緬甸風味家鄉麵，溫暖異鄉遊子的胃，學生吃到家鄉味食物的時候，既驚訝又開心，還眼眶泛紅。陳秋柳及張麗英也用越南語及緬甸語，向在場的越南及緬甸籍學生親切問候「聖誕快樂」！

戴著紅色「麋鹿」髮箍的曾潔如，告訴外生們在臺打拚不「迷路」，莊敬高職深耕職校教育，學校有演藝科、影視科、餐飲科、美容科、流行服飾科等專業科系，吸引相當多的外籍學生，移民署希望提供正確資訊讓學校及學生們知道，讓新住民學子將來能安心居留。

臺灣麥當勞也表示，麥當勞身為好雇主品牌，致力提供合乎法令規定福利及友善工作環境，並提供餐飲相關科系僑外生建教合作機會，希望善盡企業力量，攜手政府與學校，為僑外生打造更溫暖優質的學習環境。

移民署臺北市服務站主任蘇慧雯期勉學生利用建教合作的優勢，在學校學習所需的專技知識，在業界實習期間加強實務經驗，讓所學不與實務脫節。高職畢業後，更可選擇升讀大學，取得學位後即可留臺找工作，加上政府為爭取外國專業人才，在移民、勞動相關政策上都釋出許多優惠待遇，希望同學們多多努力，未來一起為臺灣這塊土地打拚！