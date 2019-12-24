蔡英文：守護國家主權不應靠妥協　須仰賴堅實國防

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文今（24）日表示，面對中共持續的軍事威脅與外交、政治上的壓迫手段，台灣要靠堅實的國防，守護國家主權與安全，以及民主自由的價值。

蔡總統今日主持2020年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮時表示，中共近年持續透過外交壓迫、軍事威脅、政治滲透等手段，打壓台灣的國際參與空間，企圖分化國人、打擊士氣，並弱化台灣的主權。

蔡總統指出，守護國家的主權與捍衛和平，從來都不是靠妥協，而是要靠堅實的國防。她也期盼國軍團結一致，向世界表達「國土主權、寸步不讓，民主自由、堅守不退」的決心。

蔡總統也提及執政團隊過去三年的努力，包括加速推動國軍營舍整建、建立長久留用制度，以及汰換國軍裝備以加強單兵戰力等。另外，政府推動國機國造、國艦國造等國防自主計畫，已有初步的成果，向美國購買F-16V戰機及M1A2戰車等軍購，也能大幅提升國軍整體的戰力。

蔡總統也提及，面對複雜多變的國際情勢，在提升硬體戰力的同時，軍事事務的革新也非常重要，國軍需要更加創新的思維，來發展不對稱作戰。她期盼國軍未來都能透過創新的管理模式，持續強化部隊訓練，凝聚守護國家的安全意識，為軍事事務革新，奠定成功的基礎。

最後蔡總統表示，身為總統及三軍統帥，她將和國軍站在一起，為守護台灣的民主、自由和安全共同努力，她也相信，只要團結一心、持續努力，國軍一定是一支深獲國人信賴並強而有力的鋼鐵勁旅。

根據中央社報導，國防部長嚴德發致詞時則引用德國鐵血宰相俾斯麥（Otto von Bismarck）表示「國家安全不能寄望於別人的恩賜」。他認為唯有具備足以嚇阻敵人的實力，才是國家安全最好的保障，國防自主不僅是政府展現自我防衛的決心，更是在向國際表達台灣全體國人不分彼此，共同守護中華民國主權跟民主自由的決心。