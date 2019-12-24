美國波音公司力圖振作 　撤換執行長 　由董事長凱爾洪接替

波音公司23日撤換執行長米倫伯格（圖），將由董事長凱爾洪接替。（圖取自twitter.com/Boeing） 波音公司23日撤換執行長米倫伯格（圖），將由董事長凱爾洪接替。（圖取自twitter.com/Boeing）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）波音公司23日宣布撤換執行長米倫伯格，將由董事長凱爾洪接替，股價應聲勁揚2%。波音公司因737 MAX機型2起空難事件陷入經濟危機，公司盼能重振公司聲譽，強調必須要有所改變。

波音公司（Boeing）發布聲明說，董事會已任命凱爾洪（David Calhoun）為執行長，接替米倫伯格（Dennis Muilenburg），自明年1月13日生效。

聲明指出，波音公司必須調整高層人事，以恢復各界對公司的信心，以及「修復與主管機關、消費者和所有其他相關各方的關係」。

前美國大陸航空公司（Continental Airlines Inc.）CEO卡爾納（Lawrence Kellner）則成為波音新董事長。

中央社報導，凱爾洪德美企生涯輝煌，但他是財務管理和企業策略背景出身，並非這一行本業的工程學和安全政策，有分析人士質疑他可能只是過渡期領袖。

波音公司股價自3月以來已下跌超過20%，執行長將易人的消息傳出後，早盤股價勁揚超過2%，來到每股335.24美元。

737 MAX原是波音產品中的暢銷機型，但自2018年10月和2019年3月兩起事故發生後，2019年3月起全球禁飛，初估波音因此損失超過90億美元。波音日前宣布，將自明年1月起暫停生產737 MAX型號飛機。