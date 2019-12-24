親子好去處！新竹市立動物園28日重新開園　用悠遊卡入園嘛ㄟ通

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）新竹市立動物園將於本月28日重新開園，開園頭兩日28、29日將暫停收取12歲以下兒童和65歲以上長者入園費，而12歲以上、未滿65歲的民眾則每人門票新台幣50元。

新竹市政府產業發產處表示，新竹動物園開園28、29日開幕期間，預估每天將湧入逾5萬人潮，因此採取彈性分流措施。

馬來熊 (Sun Bear) 是世界上體型最小的熊，胸前有U型或圓型的斑紋所以也被稱為「太陽熊 」， 生活在熱帶雨林是最能適應熱帶環境的熊。喜歡吃蜂蜜會用長長的鉤爪爬上樹，並且用長度20至25公分的舌頭舔食蜂蜜。（圖／新竹市立動物園臉書）

產發處指出，為確保民眾排隊安全、交通接駁有序，28日開園時間調整為上午11時至傍晚5時，29日開園時間上午9點至傍晚5點，這兩天民眾需從2號門（大象門）排隊購票或入場，從食品路的1號門出場。

因此為縮短遊客購票時間，28、29日將暫停收取12歲以下兒童入園費，65歲以上民眾也免費，12歲以上至65歲以下民眾則收50元。而2號入口(大象門)也設置悠遊卡專用通道，民眾當天可刷悠遊卡購票入園，以縮減等候時間。

新竹市立動物園預告，30日適逢週一為休園整備日，31日上午9時恢復正常營運，相關資訊可至新竹市立動物園網站 或新竹市立動物園臉書粉絲專頁查詢。

紅毛猩猩在馬來語是“Orang utan”意思是森林裡的人。他們和人類的基因有96.4%相似，身上有著蓬鬆的紅色長毛。小紅毛猩猩要跟著媽媽學習，如何辨認可食用的水果、樹葉，如何判斷樹枝是否能承受自己的重量，一直到5、6歲才開始獨立生活。（圖／新竹市立動物園臉書）

擁有83年歷史的新竹市立動物園自2017年5月休園，進行再生計畫工程，將於2019年12月28日全新開園！園區內不僅增加動物活動空間，也增加人與動物的互動的空間，改變「動物關在籠子」的傳統做法，把籠子打開讓動物們自由活動，翻轉傳統「動物被看」的模式。

新竹市府表示，期待來到動物園的人們因為喜歡動物關心動物，進而願意付出行動成為自然環境保育的一分子，因此3C運動背後還有一個更深遠的意義，期待所有的大小朋友們一起改變想法(change mind)、改變行為(change behavior)與保育自然環境(conservation) ，這才是新竹市立動物園再生最重要的價值。

台鐵的四節車廂分別由河馬、山羌、老虎、台灣獼猴擔任主角，代表著未來新竹市立動物園裡的四大動物區，車廂內部也有各種動物圖像彩繪和介紹，讓搭車的大人小孩感受到這個可愛的驚喜。（圖／新竹市政府產業發產處）

此外，為了讓所有來到新竹的旅客，感受到新竹動物園的歡樂溫暖，特地設計動物彩繪區間車，將在台鐵六家線（六家－新竹）迎接旅客，一天約有35個班次，從本月10日起到明（109）年1月底、為期兩個月的時間。

新竹市政府城市行銷處表示，12月28日新竹動物園將全新開園，歡迎外縣市民眾搭乘坐高鐵，轉乘六家線動物列車，就可以搭接駁車前往新竹動物園。

為了慶祝開園和回饋民眾，動物園方面準備許多限量紀念品要送給大家，只送不賣哦！包括動物主角悠遊卡、文青米粉、馬卡龍繽紛月曆、桌曆、動物造型立體書籤，以及「開園限定」義美巧克力泡芙等。

動物也需要保持口内健康！不過動物當然不懂怎刷牙。因此爲了減少動物壓 力，飼養員每個禮拜進行“動物訓練 "Husbandry Training”，讓動物配合飼養員的操作！樂樂在訓練時也能吃得到的獎勵食物--西瓜，看起來滿開心 的！（圖／新竹市立動物園臉書）

我是來福，還有一個雙胞胎兄弟叫六福，小時候從六福村動物園來到新竹市立動物園。我們就像家裡的貓咪一樣，偶爾也會可愛的撒嬌一下，是不是很想摸摸我們軟軟的肚肚呢？六福跟來福已經14歲了，算是高齡阿公了，因此動物園會幫牠們進行動物訓練，每週都好好的進行老虎們的健康檢查。（圖／新竹市立動物園臉書）