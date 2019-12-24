日媒：習近平明春訪日 中日可能簽第5份文件

日本首相安倍晉三今晚在北京與中國國家主席習近平舉行會談，談到明年4月邀習近平訪日。日媒報導，安倍雖沒有直接提到，但習近平明年春天訪日，中日可能簽第5份政治文件。

日本產經新聞報導，安倍今晚在北京人民大會堂與習近平舉行會談，中日雙方針對明年4月邀請習近平到日本進行國是訪問一事做準備。安倍暗示，正在研議當習近平訪日時，中日簽署第5份政治文件。

安倍今天在會談時強調，日本極為重視邀請習近平明年春天訪問日本，希望中日關係能提升到另一個高點，中日要向海內外展現對區域和平、安定、繁榮負起責任的決心。

習近平會談時表示，將與安倍密切溝通，將中日關係推上新階段。

報導說，安倍與習近平在會談時雖沒有直接談論，但一般認為中日兩國未來可能公布規範今後中日關係的第5份政治文件。

中日領導人達成共識的政治文件是中日兩國關係的基礎，中日之間至今有4份政治文件。包括1972年的「中日聯合聲明」、1978年「中日和平友好條約」、1998年「中日聯合宣言」以及2008年的「中日聯合聲明」，內容包括中日要推動「戰略互惠」關係，擱置歷史、安全保障問題的爭議，在經濟、環境等領域合作互利。

第5份政治文件內容可能涵蓋經濟、環境等全球性課題。中國駐日大使孔鉉佑今年9月在一場演講時表示，若條件成熟，對於締結第5份政治文件並無異議。

今年6月習近平出席大阪20國集團高峰會（G20）時與安倍舉行會談。今晚安倍與習近平在會談時一致同意要合作促使北韓非核化，並且同意北韓完全履行聯合國安理會決議是很重要的事。

報導說，習近平向安倍表示，中國與俄羅斯向聯合國提議部分解除對北韓的制裁，希望日本也能支持，但參與今晚安習會的日本內閣官房副長官岡田直樹會後對媒體表示，「要鬆綁對北韓制裁，還言之過早。」

安倍明天將前往中國四川成都參加中日韓領導人會議，預定明天與南韓總統文在寅舉行會談，將是兩人時隔1年3個月舉行雙邊會談。25日安倍將與中國國務院總理李克強舉行雙邊會談。