芬蘭羅凡尼米聖誕老人村浪漫驚喜　指標塔遙指台北

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）被喻為聖誕老人故鄉的羅凡尼米（Rovaniemi），位於芬蘭境內北方，這個冬季旅遊熱點且充滿歡樂節慶氣氛的城鎮，有一段不美麗的過去，經歷戰後重建，1985年創建了聖誕老人村的主題遊樂區。

CNN報導，位於北極圈的羅凡尼米，過去是北歐當地原住民族薩米（Sami）的群居地，他們的經濟發展多圍繞在養殖馴鹿或與其相關的觀光旅遊產業，馴鹿可以是他們的盤中飧、身上衣、以及雪地移動交通工具。

二戰時期，挖金礦熱把這座傳統城鎮變成連接歐陸與俄羅斯的交通要道，戰時德軍攻打芬蘭時路經此地，也一併把當地傳統文化破毀殆盡：木屋、學校、及教堂等遭夷平，僅不到一成的建築倖存下來。

戰後1950年，羅凡尼米開始重建之路，更意外獲得當時美國第一夫人的造訪，現身力挺城鎮重建工作，自此獲得觀光客的關注。至於愛蓮娜羅斯福夫人造訪所停留的樸實木屋，之後更成為聖誕老人村的發展軸心。聖誕老人村1985年開幕，1992年更成立「聖誕老人辦公室」，之後還設有一座郵局，每年都能處理數十萬封郵件。

（台灣英文新聞／施家恩攝）

聖誕老人辦公室全年開放，你在這裏可以付費與真人扮演的聖誕老人合照，而聖誕季從11月起跑。遊客來此可得注意保暖，12月日間均溫在攝氏零下三度至六度間，夜間低溫為攝氏零下九度，天氣不佳還會再下探至攝氏零下十度至二十度之間，1月則是最凍，夜間低溫可達攝氏零下十五度至三十度之間。四季溫度變化請看此。

值得一提的是，聖誕老人村廣場還有一座由近二十支短圓木層疊搭建而成的指標塔，指向全球各大都市的方向及距離，而指標最上方就是台北，記錄距離聖誕老人村7,804公里，和紐約、倫敦、新加坡、羅馬等大城市齊名站上這個夢幻村落的指標塔上，每每都能讓來自台灣的遊客感到驚喜。

（台灣英文新聞／施家恩攝）

聖誕老人村交通並非非常便利，僅有二線公車定點往返羅凡尼米市中心，目前機場無巴士可直達該處，搭乘計程車距離為四公里，但市區及周邊的民宿酒店或包套旅遊行程，業者可能會提供免費或自費接駁，民眾可事先詢問。

至於聖誕老人村所在城市羅凡尼米，數十年來也發展出觀光客全套聖誕節體驗，像是造訪真人所扮演的聖誕老人及合照服務、追逐極光、滑雪、以及搭乘馴鹿遊鎮等等，帶動城鎮的旅遊商機，從餐宿到戶外行程包套，一應俱全。想要體驗經過聯合國認證的聖誕老人故鄉，進入真實的聖誕老人國度，就快來安排造訪這個美麗城鎮吧。

（台灣英文新聞／施家恩攝）

（圖片來源：Santa Claus Village官網）