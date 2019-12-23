臺灣首座公辦民營實驗學校-信賢種籽實小

臺灣首座公辦民營學校信賢實小，推動民主素養課程， 帶領孩子透過發想、觀察、提案，到投票表決，爭取參與式預算， 一圓嶄新球場和柔和鈴聲的夢想。今(23) 日種籽實小孩子們用一起製作的墨西哥pinata紙偶， 共同歡慶夢想落成!

教育局蔣偉民副局長表示，新北市教育局肯定信賢種籽實小在臺灣實 驗教育發展歷程中的重要意義。種籽最特別的地方在於， 由ㄧ群有相同理念的家長和教師共同打造的實驗教育夢想搖籃， 學校教師團每周進行共同備課， 恰恰與目前108課綱推動的公開授課提倡的共同備課、 觀課和共同議課，以達到自發、互動及共好的理念遙相呼應， 而孩子們每周的生活討論會，透過公民參與討論， 決定與學校相關事項，也正是民主素養從小落實的最佳典範。

這次爭取參與式預算， 種籽的教師讓孩子深入思考什麼是學校最迫切需要的。 最後大家討論決定，改造學校使用了20年的老舊球場， 解決地面斑駁、破損、凹凸不平，因為下雨長青苔濕滑的問題。 此外，新建校園廣播系統，讓舉辦大型活動時， 不再需要另外架設音響設備。

過程中老師們安排孩子在合適的年齡，歷經六個階段， 從了解參與式預算的精神、教師會議討論並融入課程、 在語文課及畢業製作課中練習公開提案， 然後結合校內現行之生活討論會，由學生共同討論， 決定重建老舊球場及增設播音系統，接著由行政團隊提出「 參與式預算公民練習－ 種籽校園改造夢想接力老去球場的重建與二十年時光寶盒的開啟」 計畫書，進行工程改造， 圓了學生能擁有一個安全的球場和柔和的鈴聲的夢想， 並一起接力打造種籽新校園的願景。

鄭婉如校長提到，感謝教育局提供經費補助， 以及陳儀君議員的支持，讓種籽可以改善孩子的學習環境， 讓孩子圓夢，也讓老師們有機會帶領孩子用參與式預算的方式， 學習了一堂校園公民課程。宜珮老師說：「 看到孩子在分組報告和公開提案練習時， 思考如何在討論時公開客觀，思考和感受原提案人的思維， 透過討論和思辨，改變了孩子原本的看法。