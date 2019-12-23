聖誕節來了！逐筆交易快閃舞蹈 突襲臺北101大樓！

臺灣證券市場將於2020年3月23日實施盤中全面盤中逐筆交易，屆時市場資訊將更加透明，且買賣委託種類更多元，投資人可更加靈活操作交易策略，為臺灣資本市場之重大變革。

2019年12月23日(星期一)中午12:30在臺北101辦公大樓一樓，臺灣證券交易所與櫃檯買賣中心規劃逐筆交易快閃舞蹈活動，為明年即將上線的「盤中全面逐筆交易」進行暖身宣傳，由多組優雅的雙人舞蹈表演呈現逐筆交易成交的意象，接續以街舞、小朋友等熱力四射的舞群演出，帶給現場群眾聖誕節前的小驚喜。

除聖誕快閃活動外，臺灣證券交易所與臺北101大樓合作，於2019年12月31日最後倒數期間(23:55-23:56)及2019年耶誕節至農曆新年前(2019年12月20日至2020年1月21日19:00至22:00間不定期)，以「逐筆交易有效率 更透明」、「逐筆接軌國際‧逐筆交易新時代」等2部動畫短片於台北101大樓北面「T-Pad LED」燈牆投放，在2019年歲末年終與2020年新年初始點亮新制實施。

同時為了讓投資人對逐筆交易實務操作上有更深入的了解，臺灣證券交易所特別在逐筆交易正式上線前一年設置擬真平台，投資人可先透過擬真平台模擬下單操作，確保未來快速上手。更推出2020年1月1日到3月20日體驗擬真平台大獎週週抽獎勵活動！於活動期間只要註冊擬真活動網頁(https://323go.twse.com.tw/)並於擬真平台下單完成三筆新式委託且成交，即有機會獲得亞洲來回機票、APPLE之3C產品等大獎，竭誠邀請投資大眾踴躍體驗逐筆平台！

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