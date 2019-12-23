和自然溝通的人—撒可努

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）國家教育研究院自101年正式設立愛學網，整合各種不同型態的網路學習資源平臺，不僅提供學生豐富的學習資源，同時也協助教師在教學教材有更多樣的選擇。在愛學網108年的名人講堂中，邀請到了著名排灣族作家撒可努老師講述他與自然的互動。

對自然土地的崇敬

當你對土地環境有感覺的時候，你進到山裡面，是一種尊重，謙卑、謙虛，絕對不能有任何，對自然土地跟環境的不敬。

原住民的衛生紙-臺灣鐵莧

臺灣鐵莧是過去的老人家，很喜歡使用的植物，這個是我們老人家說我們原住民的衛生紙，你看後面有很多細毛，非常的柔軟，過去的老人家都會叫我們準備這個，上廁所的時候也可以用，然後那個蝸牛的黏膩太黏了，擦這個就可以很容易擦得乾淨。

化身雨具的姑婆芋

雨天回家我們的外婆，總會找那個很大的姑婆芋，給我們放在我們的背上，然後有時候就讓我們把它當作我們的雨傘，然後呢，我的外公呢，很細心的時候就會把它，兩個從這個地方對折下去，對折下去之後，我們排灣族人就是要這樣的，這個是我們的雨帽。

與自然溝通的人

臺灣的面積，有幾乎快要百分之80 都是山，但是我們卻對山的理解跟瞭解，似乎是不太認識不太熟悉，甚至會感受到恐懼、害怕，那就對我來說小的時候，山就是我習慣的地方，你會不刻意的你就會去注意到：聽，在改變；風，在改變；味道的傳遞 ，在改變了。然後蜜蜂在開始在移動了，你不用看Discovery，你的眼前就有Discovery，你不用去發現你就覺得，你發現很多的很多的事情。

臺灣鐵莧特寫 (國家教育研究院圖片)