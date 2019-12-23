台灣羽絨業者舉辦「睡覺大賽」　睡得穩就可拿大獎！

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）現代人壓力大，大家應該多少都聽過周遭有人抱怨晚上睡不好，甚至自己也有任性熬夜的時候吧？！

為了喚起民眾對睡眠的重視，台中一家羽絨寢具業者舉辦別出心裁的「睡覺大賽」。只要參賽者「最穩定心率、睡得最久」就能獲得冠軍。參加的選手們花招百出，帶睡衣、做瑜珈甚至播放佛經來幫助睡眠。

室內比賽從12月初開始舉辦，至明(2020)年1月底止，地點在台中一中商圈內的「一中旅遊案內所」舉辦。

根據主辦單位臉書介紹:

「一中旅遊案內所」又是啥呢?根據官網介紹:





提供旅遊相關服務，

販售MIT台灣好物，

一樓問路，二樓問人生。

中央社報導，比賽評斷標準是透過血氧儀，監測參賽者睡覺時的心率，睡眠採90分鐘，將在比賽日期結束後，統計評比以「最穩定心率睡得最久」的選手即可獲得冠軍，另有創意睡姿等獎項。

比賽場地昨(22)日更轉移陣地到苗栗「自然圈農場」舉辦戶外賽，100多位選手在草地上集體睡覺，比看誰睡得最熟，可以打敗其他所有選手，也希望藉此鼓勵民眾親近自然、靠近森林。

《自由》報導，昨天的比賽睡眠時間為90分鐘，參賽者同樣須戴上測心率及血氧的「血氧儀」，再依數據經專業判斷，選出「最穩定的心率睡得最久」的人即為冠軍，成績25日才會出爐，冠軍將可獲業者提供的高級羽絨被或頂級Villa住宿一晚。

中央社引述Qtace公司行銷經理鍾憶萱表示，比賽規則很簡單，睡得久不算什麼，比誰睡得好、睡得平穩更重要。她指出，現代人生活忙碌緊張，往往忽略睡眠品質重要性，身體無法好好休息。因此他們舉辦這項睡覺大賽，是希望喚起民眾對睡眠的重視。

鍾憶萱說，目前已有超過百人參加室內比賽，選手花招百出，有的帶睡衣和自己習慣的枕頭來睡，有人聽星座週報助眠，有的做瑜珈放鬆，還有人帶佛經來播放助眠。



想了解更多比賽規則，請點入官網查看 (報名可能涉及費用問題，請讀者詳閱業者官網說明，自行斟酌唷)