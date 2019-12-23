沒在怕！葉問4票房亮眼破15億　真實還原李小龍經典畫面

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）《葉問4：完結篇》上映後表現亮眼，全台已突破5000萬票房強勢奪冠，華語圈更累積約15億台幣的票房紀錄，除了可見葉問精湛的武功，更可貴的是習武之人永保初心對抗惡勢力，替社會注入一股美好正義。

動作巨星甄子丹領軍出任「葉師傅」已駕輕就熟，導演葉偉信直說，甄子丹一穿上那件長袍就是葉師傅。此次劇情背景為1964年香港和美國的生活，聚焦在葉問與兒子間的親子關係，以及和徒弟李小龍如何將武術發揚光大並化解歧見。

電影公司透露，《葉問4》在華人圈全都開出亮眼票房，台灣周未開出台北1380萬，全台累積突破5000萬的佳績，首周坐上票房冠軍之位。在香港、中國、星馬地區也全都開紅盤，上映4天，在華語圈共累積約15億台幣的票房紀錄。



葉問4劇照（圖/華映娛樂）

電影公司表示，片中許多武打場面，讓不少觀眾直呼「看得拳頭都硬了」，「即便葉問年老，但仍是不畏戰，完全是宗師風範」，片中也不不少真實場景的還原，片中李小龍在美國跆拳道比賽時，展現寸勁的畫面，幾乎是百分之百複製當年1964年發生的真實場面，還原程度極高。

電影尾段葉問請兒子錄下自己打木人樁的畫面，真實的葉問也是在生病時，請身邊的朋友幫忙錄下打木人樁及詠春拳的片段；此外，更融合前三集的精彩畫面回顧，可以見到飾演葉夫人張永成的熊黛林、洪師傅洪金寶、演出張天志的張晉等經典人物出場。

《葉問4：完結篇》已於19日上映，更多資訊請前往台灣官方臉書粉絲查詢。



電影預告（影/Youtube）





精彩花絮（影/Youtube）