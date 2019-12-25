〈時評〉韓國瑜投資失敗 卻要大家投資他？

繼去年喊出「高雄發大財」後，國民黨總統候選人韓國瑜今年打出「台灣安全、人民有錢」的類似口號，不過，從韓國瑜陣營自己承認的投資來看，多數結果不如預期，甚至是賠錢居多，實在很難相信韓國瑜有本事帶領台灣發大財。

國民黨一直認為，民進黨執政造成兩岸關係停滯不前，因此經濟發展將成為綠營的最大罩門；所以除了主攻兩岸議題外，與人民最直接相關的民生經濟，更是雙方角力重點。

韓國瑜去年打出「高雄發大財」的口號後，確實吸引部分選民青睞，今年在總統大選的基調上，他延續這項主軸，希望台灣一樣能夠發大財。只是韓國瑜陣營萬萬沒想到，這些主張如今反而成為自己的致命傷。

台灣在民進黨執政下，堅持不出賣主權，造成兩岸關係緊張是不爭的事實，但台灣經濟發展並未因此停下腳步，相反地，還一步步往健康的方向邁進，分散投資風險，不再集中於中國市場，加上資金陸續回流台灣，台灣股市甚至在這一年已經站穩萬點；這些成果，絕不像韓陣營或國民黨單純批評台灣經濟情勢不佳。

反觀韓國瑜方面，他接連受到許多爆料，最近甚至傳出與一位王小姐有大筆資金往來。這個消息獲得韓陣營證實，卻辯稱是正常投資的資金往來。

參與整個過程的高雄市輪船董事長黃文財日前聲明，他與韓國瑜共同投資大陸的LED公司，由於韓國瑜長期處於失業狀態，在資金不足的情況下，便邀請王小姐共同投資。後來，這家LED公司倒閉了，韓國瑜和他就共同欠王小姐600萬左右。

前一陣子，韓國瑜的豪宅也接二連三被爆料，並且傳出曾以7200萬元買下北市南港豪宅。這個消息同樣震驚全台，後來韓國瑜陣營證實確有購屋，但因錯估財務壓力，最後尚未交屋就賠本出售。

從這兩起事件來看，韓國瑜投資眼光並不高明，不是看錯投資標的，就是財務評估出狀況，導致最後結果只能認賠收場，這樣的一位總統候選人還信心滿滿說要帶領台灣發大財？不知選民是否真敢投資在韓國瑜身上。

（作者李平華，資深媒體人）