〈時評〉台灣之光－晉陞太空科技即將實現台灣火箭發射能力

這幾年台灣自行製作衛星並委外發射，如：福衛五號，福衛七號。可見台灣已有製作一定等級的衛星實力，但台灣還沒有自行發射衛星能力，二十幾年來從太空計畫室(太空中心)至今都是委託美國代為發射。

台灣應該突破自身的科技極限，避免處處受制於人，及耗費大量發射成本，因此必須發展自己的火箭發射科技。台灣已經研發自己的衛星，下一步是邁向從國內發射到外太空。幸運的是，新創公司晉陞太空科技（TiSPACE）經過多年的努力，在沒有國家經費的支援下，已經開發出相對低成本並兼具高安全性的高效率混合火箭引擎技術。有別於常規的液態燃料火箭，成本為液態的1/10，且擁有可以發射到近地軌道(LEO)的高度(300~500公里)的能力，晉陞太空科技可謂是台灣之光。

台灣有能力發射衛星後，意味著以後不再須要依賴他國發射衛星，除了可以大大節省發射成本外，還可帶來許多商機，如：可以幫其他國家代為發射衛星，從中賺取發射費用，並且能以量取勝，發射自行設計的微小衛星(cubesat)，達到滿天衛星的情況(滿天星)，見圖，以達到無死角的通訊能力，讓台灣擠身大國的6G世界。同時，讓氣象資訊等透過衛星獲得的內容大幅提升，並於在發生災難時，除了即時協助各國，還可以銷售相關數據。

滿天星計畫在2006年作者就已經提到其重要性，見連結「領先潮流 台灣構思滿天星計畫」，幸運的是13年後的今天終於有MIT(台灣製造)衛星的出現且火箭發射系統也即將完成。

21世紀是一個太空商業化的時代，太空科技的研發及商業化在各國都是重中之重；沒有自己的衛星、及發射系統，將處處受限於人。所幸台灣的基礎太空科技的最後一里路終將完成，我們已經可以自行研發衛星，且即將完成的火箭發射系統，隨後再逐步形成滿天星的局面，台灣便有與其他國對話的話語權。不僅如此，還可以大幅提升台灣的經濟面與通訊面能力，並且降低其成本。讓我們替台灣之光－晉陞太空科技鼓掌，也期待即將到來的良好局面。

圖：滿天星示意圖 / Taiwan News 繪製

然而事情總是不會一帆風順，晉陞太空科技在火箭發射技術即將完成的一刻，受到台東當地反對測試。同時身為太空中心、國研院、科技部等單位，在新聞揭露後卻未在第一時間站出來，協調雙方，反而是選擇袖手旁觀，實在令人扼腕與不解。

台東居民反對的理由也令人感到莫名其妙(參考文章「晉陞太空科技下周在台東發射火箭 科技部回應了」內容：「曾在台發射火箭的交通大學前瞻火箭研究中心主任吳宗信說，火箭發射前一個月要先向民航局申請，並會知會20多個單位，確認可能影響範圍上無飛機、下無漁船。有關知會附近居民，他表示誠信很重要。報載晉陞原稱要蓋魚塭，結果是要發射火箭，一般人都難接受。」

試問晉陞太空科技身為一個太空科技公司為何要申請魚塭用地？顯然不可能，這必然是流程上受到阻擋。再者火箭發射的相關登記流程也必然會向相關單位知會以確定安全，如果沒有完成是否又是另一層面的阻擋。

作者身為前太空中心主任要向太空中心、國研院、科技部提問：

1. 蔡英文總統都已承諾對太空科技給予最大的支持，見聯結：福衛七號升空蔡英文感動承諾繼續給予最大支持。為何太空中心、國研院、科技部對於火箭發射系統如此的不用心，甚至袖手旁觀，難道要一直借助他國來發射火箭嗎？

2. 為什麼不認真看待台灣的火箭發射系統？一旦成功，那將成為我國永久性技術，同時培養相關人才，增加國內外的競爭力。台灣難能有如此的人願意在沒有國家經費下，自行研發火箭系統，如今只差一步「試射」就可知曉成功與否。為什麼相關單位連一點忙都不肯幫，還在一旁看戲與阻擋，這是身為國家級科研單位應該有的態度嗎？

3. 火箭發射系統本就是台灣必要發展的太空科技，這不是幫不幫忙民間的問題，而是民間有人提前完成政府應做的工作與責任，這要感到慶幸與珍惜的事。若是民間單位已經即將完成，政府應該協助完成最後試射階段，最終不是可以共同加速台灣的科技發展嗎？

4. 參考台積電TSMC的成功案例，由政府(工研院)扶持再轉交給民間經營，大力帶動台灣科技與經濟。此時的晉陞太空科技如同當年的台積電，可以帶動接下來數十年台灣科技與經濟發展，而且是在沒有政府的扶持之下完成的。上天賜予的機會，國家為何不好好正視？

5. 太空中心、國研院、科技部不要再一副官僚心態錯失如此大好機會，甚至造成逼走晉陞太空科技的可能性，難道要再現當年遺憾：「逼走何大一的愛滋病雞尾酒療法」嗎？

請太空中心、國研院、科技部用點心、張大眼看清楚，哪一種事情對台灣未來是有助益。