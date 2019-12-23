台灣朱宗慶打擊樂團春季音樂會　國際作曲家發生「美好關係」

朱宗慶打擊樂團春季音樂會「美好關係」（圖/朱宗慶打擊樂團） 朱宗慶打擊樂團春季音樂會「美好關係」（圖/朱宗慶打擊樂團）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）朱宗慶打擊樂團推出2020年春季音樂會「美好關係」，精選國內外打擊樂家創作曲目以及樂團新作，涵蓋爵士、搖滾、中東等多元曲風，邀請大家傾聽他們的生活故事，將於2020年3月14日至22日台中、高雄及台北登場。

朱宗慶打擊樂團（以下簡稱朱團）甫結束年底擊樂劇場《泥巴》的演出，感動上千苗栗鄉親獲得熱烈好評，現推出2020年春季音樂會「美好關係」，精選德國、以色列、美國、法國及台灣具備作曲家身分的打擊樂家（perussionist-composer）創作，呈現這次貼近生活、層次豐富的音樂會。

朱團發布新聞稿表示，這些兼具演奏與創作身份的打擊樂家，擁有解析作品的雙重視角，能夠透視更多細節，營造更豐富的聲音層次，突顯出打擊樂在音色表現和演奏技巧等方面的多元質地。

朱團說明，「打擊樂是我們訴說生活故事的方式」，《美好關係》音樂會所挑選的6首曲目，曲式、編制與創作手法各有不同，風格涵蓋浪漫的爵士搖滾、鮮明強烈的中東色彩、具詼諧質感的實驗性音樂等多元面向呈現，也將發表朱團團員盧煥韋的全新創作。

《美好關係》音樂會將演出美國的傑森．特勞廷（Jason Treuting）、德國的尼伯夏．契可維契（Nebojša Jovan Živković）、以色列的湯摩．亞里（Tomer Yariv）等作品，將於2020年3月14日至3月22日於台中、高雄、台北三地共演出四場，自即日起兩廳院售票系統全面啟售。

此外，朱團舉辦【我的小時候‧我的老地方】線上徵文活動，邀請大家一起「寫封信回家」，書寫童年故事、家族回憶、鄉土情懷懷，讓這份深情感動延續下去。詳情請見官網或粉絲專頁。