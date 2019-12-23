感冒藥配咖啡好得快？　藥師：易造成心悸、失眠

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）感冒是一種上呼吸道感染的疾病，大多是病毒所引起，坊間傳聞「吃感冒藥配咖啡好得快」？對此，陳又任藥師說明，感冒時，疾病發展到一定程度後就會逐漸恢復，只需支持性療法及症狀治療即可，如果吃感冒藥又配咖啡喝，一旦產生交互作用，可能會讓身體更不舒服喔。

台北市立聯合醫院陽明院區藥劑科藥師陳又任說明，常見的感冒藥成分有4大類，包含解熱鎮痛劑、抗組織胺劑、解鼻充血劑和止咳袪痰劑。至於咖啡具有提神醒腦、緩解頭痛症狀，但如果喝太多，可能會導致胃食道逆流等，不同體質可能出現心悸、影響睡眠的情形。

此外，咖啡也會與某些藥物形成交互作用，如：與鎮靜安眠藥同時使用會降低藥效，因此不宜與藥品同時併服，為了健康起見，依據食藥署建議，含有咖啡因成分的包裝飲料，咖啡因的每日攝取量不宜超過300mg。

有些綜合感冒藥也含有咖啡因成分，藉由收縮腦血管，加強Acetaminophen（乙醯胺酚）的止痛效果，藉此治療頭痛。但如果吃感冒藥又喝咖啡時，萬一感冒藥中有麻黃素類藥品，會與咖啡產生交互作用，反而更容易造成心悸、失眠等情形。

陳又任藥師提醒，感冒藥主要是症狀治療、緩解不適，不能殺死病毒也無法預防感冒，喝咖啡也不能增強免疫能力！感冒時要多休息、補充適量水份和電解質、少出入公共場所、出門戴口罩，如果感冒多天症狀加重，或持續發燒3天以上，就要立刻就醫！