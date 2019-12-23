南迴公路全線通車「不再難回」 金崙「小7」尷尬舉牌拉客

雖然公路人車蕭條，但金崙火車站近年逐漸活絡，每天都有近300名旅客在金崙火車站下車，搭接駁車進入金崙原住民部落。中央社 雖然公路人車蕭條，但金崙火車站近年逐漸活絡，每天都有近300名旅客在金崙火車站下車，搭接駁車進入金崙原住民部落。中央社

南迴公路截彎取直，繞過了以溫泉著稱的金崙村，「小7」生意連帶受影響，想出舉牌拉客的「絕技」。中央社 南迴公路截彎取直，繞過了以溫泉著稱的金崙村，「小7」生意連帶受影響，想出舉牌拉客的「絕技」。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）歷時15年、3位總統、5位台東縣長，半世紀修修補補和坍方不斷的南迴公路拓寬改道工程終於完工，並在今天(23日)上午10點舉行通車典禮，讓台東人回鄉的路更近、更安全。

南迴公路拓寬工程從台東太麻里鄉至屏東草埔，主要分三部分。包括太麻里鄉到達仁鄉安朔的濱海公路截彎取直、安朔到「草埔隧道」台東出口的改道高架橋、以及貫穿中央山脈的「草埔隧道」段。

中央社引述立委劉櫂豪表示，台東至屏東縮短了30分鐘，舒適、平穩，南迴公路不再是「難回公路」。雖然整個拓寬工程達227億元，但不僅縮短了返鄉路，也是搶救生命的道路，「寸金難買寸光陰，花227億元，值得」。

「一條安全回家的路」長久來是多數台東人的夢，民國93年當時台東縣長徐慶元以輔選民進黨提名的立委候選人許瑞貴為條件，直接前往總統府面見陳水扁總統，爭取南迴公路拓寬，行政院隨後展開規劃編預算，開啟南迴公路拓寬工程。

因路線變換重啟環評，直到101年才正式動工，接著又碰到金崙高架橋挖出遺址停工，以及草嶺隧道開工困難，原預計106年完工的南迴道路拓寬工程延宕到今年12月23日，歷經15年、3位總統與5位台東縣長。

南迴公路台東段拓寬工程，固然讓台東鄉親的返鄉路更近了，但因截彎取直，公路不再進入金崙部落，街頭變得冷清，對寧靜的偏鄉來說，是危機也是轉機。

去年(2018年) 10月，南迴公路拓寬工程中的金崙高架橋，繞過了以溫泉著稱的金崙村，通車後原熙來攘往的車輛已不復見，街頭變得異常冷清，村民擔心「變成被遺忘的部落」。

最先受到衝擊的是村內唯一的統一超商「小7」，生意一落千丈。中央社引述「小7」張姓店長說，外環道金崙高架橋通車後，生意少了4成，只剩下例假日才會有外來客轉進來。「外面進不來，我們就接地氣」，於是他重新裝潢，還拍了微電影，希望大家不要遺忘小村落。

而員工「阿倫」連續假日或是例假日就主動到金崙高架橋，拿著「小7」的指示標誌，希望開車遊客在上橋前，能轉個彎進入金崙村。不過，考量安全，「現在不讓阿倫舉牌了，改在橋頭設置告示牌」。

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雖然公路人車蕭條，但金崙火車站最近幾年逐漸活絡，每日上午9時過後，都有近300名旅客陸續在金崙火車站下車，搭上了接駁車進入部落。

在山腰的東太陽溫泉會館曾姓管理員說，這兩年很多台南、高雄、屏東的退休公務員，早上搭南迴鐵路到金崙，只要2、3小時，然後直奔溫泉區泡湯，下午再搭車回去，網路上大推的「金崙溫泉泡湯一日遊」這兩年正夯。

台鐵金崙火車站人員說，平日有近300人從南部到金崙一日泡湯之旅，例假日則有近600人。列車到了金崙站，有廣播提醒泡湯的旅客「金崙站到了」，溫泉業者都設置免費接駁車。

在金崙溫泉源頭的米之谷溫泉老闆黃秀雲說，雖然公路改道直行帶走了過路客，但火車卻帶來了泡湯客。來自屏東的李春生退休已7年，他表示，近兩年每週一、四，都會搭火車到金崙泡湯，早上到下午回，享受退休的生活。

此外原來在屏東恆春四重溪溫泉的視障按摩業者，也在今年(2019年)初隨著客人轉進金崙溫泉區。帶著3名視障朋友的領班宋姿容說，以前要先搭車到屏東車城，再等車進入四重溪，車班少、到了四重溪幾乎已經是中午了，晚上回家同樣不方便。金崙溫泉雖然遠，但比較方便，搭火車可直達金崙，有業者接送，早上9時30分就能到溫泉區上班，方便又省時。

不僅金崙溫泉找到了契機，旅遊業者也看到南迴公路拓寬後，從高雄屏東到台東，至少可以省30分鐘的車程。台東縣政府也順勢推出「南迴創新單車活動之旅」，可說是南台灣最新時尚旅遊。

台東縣政府表示，「大溪－土坂－台坂」東68線人文景觀自行車道－風景秀麗、山水擁抱、擁有深厚的部落文化。

土坂有毛蟹故鄉的美稱，台坂是「體操界紅葉傳奇」惟因交通不便鮮為人知。現在，南迴改的完工通車，大大的提供了交通的便利性，可以很輕鬆地開車帶著心愛的單車及家人、朋友來這旅行；土坂台坂附近有瀧溪火車站，台鐵莒光號都有停靠。

南迴公路拓寬，台東至高雄縮短了30分鐘的車程，卻大大的改變了沿線鄉鎮50年來的生活。「重新再出發」金崙村長陳志偉說，金崙擁有溫泉及原住民多元文化，不會被遺忘，道路截彎取直後，是轉機不是危機。

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從台東市開車沿著南迴公路往南，過了太麻里路段後，工程截彎取直，道路緊貼沿海，宛如浮出大海的巨龍。過去，這路段只有2線道，因大車輾壓，路面凹凸，被形容「路無一里平」，全年都有修補工程。現在是3至4線道，全新鋪過的路面，舒適平穩，從台東市至達仁安朔，車程時間縮短了10分鐘。上圖為金崙高架橋。下圖為多良段（公路總局提供）。中央社