中國血汗監獄囚犯求救 耶誕卡並非頭一樁

英國小女孩發現連鎖超市特易購（Tesco）委託中國一家印刷廠製作的耶誕卡片，疑出自中國監獄的外籍囚犯之手。其實中國血汗監獄囚犯透過製作的商品對外求救，這並非頭一樁。

6歲小女孩佛羅倫斯（Florence Widdicombe）接受英國廣播公司（BBC）訪問表示，她當時正要寫卡片給學校朋友，卻發現其中一張上面已有字跡。卡片上用英文寫道：「我們是上海青浦監獄的外籍囚犯，被迫違反意願工作。請幫助我們，通知人權機構。」

佛羅倫斯購買的是特易購「慈善耶誕卡」，收入將有一部分捐款給英國心臟基金會（British Heart Foundation）、英國癌症研究協會（Cancer Research UK）以及糖尿病基金會（Diabetes UK），每盒20張，售價1盒1.5英鎊（約新台幣58元），或是3盒3英鎊。

求救訊息要求看到的人聯繫一名叫韓福瑞（Peter Humphrey）的人。佛羅倫斯的爸爸班（Ben）原本以為這是一起惡作劇，仔細一想才發現事件嚴重性。他上網查詢，發現韓福瑞是一名英國記者，曾在中國入獄2年，同樣是在青浦監獄，輾轉聯繫上韓福瑞，揭露這起事件。

特易購發言人表示，公司有完善的審核制度，確保產品不會來自血汗勞工，因此他們對於這個新聞大感震驚，已經立即中止工廠生產，展開調查。他們表示，被指控的印刷廠上個月才過審查，沒有證據顯示他們違反規定，利用囚犯製作卡片。

韓福瑞表示，他收到訊息後立即聯絡前獄友，證實獄中確實有強迫勞動的情事發生。

他接受BBC訪問表示：「我自2013到2015年在上海服刑，其中9個月是在這則訊息傳出的監獄，因此這項訊息很有可能來自我的獄友，他可能現在仍在獄中服刑。我想我大概知道這是誰寫的筆跡，不過我不會公開他的姓名。」

韓福瑞表示，監獄的外籍囚犯大約有250人，每間牢房關押12人，環境非常艱苦。

他表示：「他們睡在非常粗糙的鐵雙層床上，床墊厚度不超過1公分。冬天非常冷，而且沒有暖氣；夏天則是非常熱，也沒有空調。每天早上大約5時30分至6時之間起床，晚上9時30分就寢。」

韓福瑞指出，當他還在獄中時，勞動工作是採自願制，能夠賺錢買肥皂或牙刷，但現在已經改成非自願。

他表示，獄友們的入獄原因幾乎都很有問題，「我碰到許多我認為是冤獄的受害者，或是因為輕罪就被判處重刑。」

韓福瑞表示，他認為傳出這項訊息的人「很清楚背後的風險，也已經準備好要承擔後果」。

另據外媒2014年8月的報導，受雇葛蘭素史克中國公司（GSK）的英國調查人員韓福瑞因為違反隱私法，遭上海市第一中級人民法院判處2.5年徒刑。檢察官指控韓福瑞夫婦非法取得200多筆中國大陸民眾個資，並轉售給客戶。

韓福瑞與美國籍妻子虞英曾受雇調查葛蘭素史克中國公司負責人芮里（Mark Reilly）性愛影片流出的幕後黑手，不久之後，這家來自英國的藥廠就捲入賄賂疑雲。

而英國小女發現求救耶誕卡並非中國監獄首次有人透過商品求救。

2012年，美國俄勒岡州波特蘭民眾凱斯（Julie Keith）購買萬聖節裝飾品，在裡頭發現一張求救信，上頭用不流暢的英文書寫，請求收信人聯絡人權組織，表示他們是在中國瀋陽馬三家勞教所的犯人，被強迫每天工作15小時，一週工作7天，否則就會遭到毆打。

信中也指出，勞教所裡的犯人平均服刑1至3年，許多人沒有經過正式審判，部分人是法輪功學員，「這些人會比其他人受到更多處罰」。

2014年，北愛爾蘭民眾維辛斯卡（Karen Wisinska）則是從Primark商場購買的褲子中發現求救信。

寫信人用簡體中文字書寫，表示他們是湖北襄南監獄囚犯，長期生產出口服裝，每天勞動15小時，「吃的是豬狗不如的飯菜，幹的是牛馬一樣的活」，呼籲國際社會譴責中國政府踐踏人權的行為。