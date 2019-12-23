太划算！阿聯酋航空打造頂級旅程　祭出優惠機票開放搶購

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）中東知名航空公司阿聯酋打造奢華飛行旅程，搭乘時可享受頂級設施及服務，為迎接2020年到來，推出機票優惠竟然2萬元有找！自即日起至2020年1月5日止開放購票。

是時候好好犒賞自己囉！榮獲年度航空運輸大獎（Air Transport Awards）中「年度最佳航空公司」的阿聯酋航空打造奢華頂級飛航服務，每日皆有航班直飛台北到杜拜，此外也提供飛行倫敦、巴黎、米蘭等歐洲大城的航班，機上的美味餐點及貼心服務撫平旅人的舟車勞頓。

阿聯酋航空發布新聞稿表示，每天皆有一班A380旗艦客機從台北直飛杜拜，團隊致力打造非凡飛行體驗，搭乘商務艙與頭等艙的台灣旅客，可享受具指標性的機上貴賓室、水療淋浴間、以及頭等艙私人套房。

阿聯酋航空指出，由杜拜出發的台灣旅客則可搭乘波音777前往其他全球航點，在機艙內享受最尊爵且隱密的頭等艙私人套房、可隨個人調整的情緒照明、高畫質虛擬景觀窗戶與受到賓士S-Class啟發的柔軟皮革座椅。

阿聯酋航空說明，所有旅客都能使用高畫質電視觀賞阿聯酋航空獲獎無數的ice機上娛樂系統，載有超過4,500個頻道，提供豐富多元的各類熱門電影及電視影集，機上全艙皆提供20MB免費網Wi-Fi流量。

阿聯酋航空透露，本次推出限時優惠機票，經濟艙來回票價自新台幣$19,672元起（含稅）、商務艙來回票價自新台幣$77,421起（含稅）、頭等艙來回票價自新台幣$158,999起（含稅）。購票日期自即日起至2020年1月5日為止，出發時間則自2019年12月30日至2020年11月30日止。

本次優惠機票可於阿聯酋航空網站購買，然而詳情或更多資訊，請至官網查詢或洽各大旅行社。



票價資訊（圖/阿聯酋航空）