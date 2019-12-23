〈時評〉5G帶動股市亂漲狂潮 投資人不要追高

5G最近成為股市最夯的科技名詞，相關的產業及個股，也成為投資人追逐的熱門標的。在此同時，我們卻要提醒投資人5G真正的價值，目前相關的設備及受惠企業，股價早已充分反應，投資人要居高思危，注意風險。

中國在中美貿易大戰中，感受美國對華為、中興的制裁壓力，為了解救這兩家公司的危機，特別提前1年，啓動5G商轉，而且在採購零組件或晶片，全面去美化，目前中國已經佈置100萬個基地台，未來將擴充到500萬個，成長空間極大。

中國在5G的投資上，已經超越美國，在金額上，比美國多150億美元。未來還會繼續加碼投資，而這些投資確有相當大的轉單效應，台灣相關產業，接獲訂單，預估明年出貨量將大幅增加，獲利亦可預期。

台灣國內部分，第五代行動通訊(5G)首波頻譜，從本月10日開始競標，為台灣5G產業應用再向前邁進一步。開啓5G向前推進的腳步，比起中國、韓國、美國等 ，5G早已用在各個領域，如車聯網、智慧製造、智慧城市、智慧醫療、VR/AR、智慧手機、網通設備，台灣現在剛剛開始起步，如何跨大步伐，迎接未來產業的發展，各大科技廠商都在磨刀霍霍，全力以赴。

據科技界統計，至2024年，全球5G使用客戶將達19億戶，相當於現在行動用戶總數20％以上，因為5G的頻寬更寬，速度更快，低延遲，5G將承戴全世界35％數據流量，對全球經濟影響相當深遠，據估計，至2035年5G的產業鏈將創造3.6兆美元的商機，台灣通訊產業價值將達3.7兆元新台幣。政府將於明年第一季，完成5G第一波頻譜釋照作業，並於四年內，投入205億元，全力發展5G電信加值及垂直應用服務，帶動相關產業鏈的發展。

5G產業涵蓋範圍相當廣泛，包括網通、散熱、材料組件，以及半導體等相關供應鏈。散熱模組除了5G世代基地台，在5G手機上的需要規格，也複雜化、高端化，台灣相關產業供應鏈早已發揮其技術利基，提升產品價值。由於5G的特性，使印刷電路板面積放大，疊構層數增加，帶動銅箔基板需隨著晶圓技術的演進，對ABF高性能IC載板的需求也逐漸提高。

半導體方面，一直是台灣的強項，將為台積電、聯電、旺宏、世界先進等晶圓代工廠，帶來龐大商機，也為全球第二大的聯發科IC設計，創造無限可能，目前它已接獲高通等大廠訂單，營運能見度佳，並帶動封測、設備等相關半導體供應鏈，機會極佳。

不過股市是反應未來，5G的商轉還未開始，各產業供應鏈的股價卻已漲翻天，台股今年漲幅已達23.5%，充分反應5G轉單及商轉的價值，目前相關類股的價格偏高，風險極大，投資人不要盲目追求已被炒翻天的股價，以免被套。