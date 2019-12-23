〈財經主筆室〉WeWork正式進入台灣 共享辦公室來襲

全球知名新創WeWork正式進入台灣，位於台北市信義區松仁路第一據點上周正式開幕，若包括港商漢森集團的WorkTech、新加坡商的JustCo、港商The Hive Taipei等，今年總共有4個外資共享辦公室品牌插旗台灣，加上新加坡飯店集團旗下Kafnu及全球最大跨國商務中心Regus轉投資的Spaces，在去年雙雙在台開幕共享辦公室，2019年儼然成為台灣共享辦公室元年，而為了搶食台灣市場，2020年勢必將是大亂鬥的一年 。

台灣共享辦公室市場潛力到底有多大？目前仍待進一步觀察，但截至2018年底，台灣共24個共享工作空間，是全亞洲最少，而台北A辦每年平均一坪僅109元美元，則是全亞洲第4低，無論傳統辦公樓或聯合辦公租金仍有很大上漲空間，這也是共享業者認為台灣如同一塊處女地等著被開發，紛紛搶進主因。

大戰開打後將帶來什麼改變？短期可預見兩種現象。首先影響最大的就是台北商辦大樓租金上揚，國際品牌共享辦公室業者習慣租用大面積辦公室，以WeWork來台為例，就租下了2,500坪，另一國際品牌JustCo，一個據點也租了1,800坪辦公室，讓原本供給量就不多的台北A級商辦更加短缺，一些原本想租大面積辦公室企業，尤其是美中貿易戰返台投資業者，更加不容易找到適合標的，租金必定會上揚。

其次，近年諸多被稱之為「鬼城」商圈可望因此解套，就以建國北路三段上有兩棟從興建至今已深鎖達33年大樓，過去因百億地主福全林家子孫爭產訴訟而聞置，如今傳出其中92號樓將開門見客了，這棟樓已出租4層給兆基管理公司，其中有一層是轉租給港商漢森集團的WorkTech，傳林家人不排除會將其它樓層也出租，這波共享空間搶辦風潮，意外讓這兩棟神秘鬼樓重新開門見客。

商辦大樓供需目前已成熱門話題，到底有多缺呢？據統計，目前整個台北市辦公大樓空置率僅有4.16%，創18年來新低，北市A辦空置率來到5.4%，僅於於1999年3%，創歷史次低，主因來自共享辦公室的興起，使得建商紛紛想辦法搶蓋商辦賺錢，許多建商現在就算買不到精華區商業地蓋商辦，不少業者轉進買工業地來蓋廠辦都認為有利可圖。

台電上周舉辦南港北部儲運中心舊址都更案招商說明會，結果出席者除富邦、全球、國泰、新光、中國人壽、台銀人壽等壽險業者外，包括國泰、富邦、信義、宏普、宏泰、日勝生、冠德、皇翔、潤泰、元大、璞真、興富發、大陸、中工、日商三菱等一線建商全部到齊，業者搶食心態積極度由此可見。

北市A辦市場未來3年內不會有大型新增供給額，辦公室絕對處賣方市場，但2023年開始包括富邦A25、元利建設D3、台壽保南港C3基地的地上權開發案，及國泰、潤泰等集團都有辦公室開發案出現，初估光是南港區就會供給出10萬坪面積，加上台北車站雙子星大樓也預計在2026年完工，預計4年後，恐會面臨辦公室供給量爆大量窘境。

2018年4月WeWork在中國第14個聯合辦公空間正式投入營運，占據上海最貴寫字樓陸家嘴國際金融中心（IFC）時，當時還十分看好未來發展，短短才一年多時間，上個月WeWork卻宣布因虧損擴大，將裁減全球2,400名員工（約全球人力資源1/5），主因就是誤判中國市場的發展趨勢，如今共享辦公室業者競相投入台灣市場，難道不會有誤判嗎？屆時台灣商辦市場是否又將陷入谷底深淵？ 值得戒慎。