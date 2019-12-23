巧克力麥芽飲混搭泰式料理　牡蠣配巧克力醬　創意食尚顛覆饕客味蕾

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）巧克力麥芽飲是許多人兒時的共同回憶，陪伴大家從小到大成長，為了帶給年輕消費族群前所未有的美味新體驗，阿華田多年來持續地創新突破，這次還與知名泰式料理餐廳Woo Taiwan攜手合作，端出「阿華田泰式料理」，重新詮釋泰式酸甜苦辣等滋味，更打破一般人對泰式料理的想像，期盼能引領新的食尚風潮。

台灣阿華田總經理張引璋表示，源自瑞士的阿華田是許多人兒時的共同回憶，而泰國則是目前阿華田在亞洲最大的市場，更有「泰國人的國民品牌」的稱號，因為阿華田在泰國如此受歡迎，跟泰式料理特別搭配，此次透過與特色餐飲的結合，打造全新酷炫的創意料理，預料擦出台灣餐飲界上少有的新火花。

這次Woo Taiwan推出的阿華田泰式料理菜色包含：濃情華仔泰式酸辣海鮮盅、脆酷波可華田捲、華仔炸牡蠣、阿華田抱抱蝦、阿華田火山熔岩冰、田裡椰風情等多樣創意料理。濃情華仔泰式酸辣海鮮盅與脆酷嫩雞華田捲分別添加阿華田脆酷力與瑞士直送的脆酷力抹醬，打破一般人對泰式料理的想像，酸辣中帶有「一抹香濃，滿口酷脆」，這是只有阿華田才能創造的獨特口感。

此外，經典南洋風味料理-香料雞腿，淋上阿華田脆酷力抹醬製成的辣巧克力醬，酸辣中帶點酥脆與濃郁口感；炸牡蠣加入阿華田脆酷力，牡蠣的鮮甜搭配酥脆的脆酷力，意外合拍。

Woo Taiwan行政總主廚林頎皓表示，為了拿捏阿華田脆酷力抹醬濃郁可可麥香及原本泰式風味料裡的酸辣平衡，他作了許多嘗試，驚豔地發現以脆酷力抹醬製作而成的辣醬其實與泰式料理相當搭；另外，阿華田脆酷力的脆酷口感可補足酸辣料理的酥脆度，整體吃起來會更有層次，可說是創新的泰式料理，相信會受到年輕世代青睞。

Woo Taiwan總經理James進一步表示，泰式料理原本就深受年輕人喜愛，Woo Taiwan更是以「翻玩食材」為創意概念，讓來自清邁的正宗泰北料理好味道能讓國人品嘗。這次能跟瑞士百年品牌阿華田合作一起玩出創意新吃法，不但開創泰式料理新境界，預期更引領新的食尚風潮。