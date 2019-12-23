【抗議退休新制】法國大罷工致全國停擺　總統馬克宏呼籲「聖誕休戰」

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 為了減少政府的財政負擔，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron) 在11月提出新的退休金計畫，卻遭遇重大反彈，包含大眾運輸、醫院、警局、消防局等機構串連大罷工，本(12)月17日全國更有超過61萬人走上街頭，聲勢浩大。

不過隨著聖誕假期即將到來，馬克宏開始向罷工者喊話，要求「停火」，好讓法國人能夠「安心享受聖誕假期」。

已經持續兩周的罷工導致全國多項服務幾近停擺，例如21日法國所有的高鐵只有一半仍在營運當中，巴黎也有一半的地鐵路線停駛，運輸工會還警告，在重要的聖誕假期期間罷工的規模將會更大，所有的服務都會面臨銳減的趨勢。

因為交通服務停擺，許多法國人正面臨假期無處可去的窘境，上百航班也因為罷工而取消，馬克宏因而在訪問象牙海岸時表示，雖然罷工是憲法保證的基本權利，但是他相信仍有一些時刻是值得雙方暫時「休戰」的，如此一來大家才可以安心過節。

根據歐洲第二大廣播公司RTL集團的民調，雖然有62%的受訪者支持罷工，高達69%的受訪者也希望可以在聖誕節進行休戰，讓他們能安心度假，因此統籌罷工的法國工人力量總工會(CFDT)，正在討論要不要接受休戰的要求。

美聯社報導，就算聖誕節罷工情況稍微紓緩，但一月份新年期間，工會可能再度展開大罷工行動，抗議政府將退休年齡提高到64歲。