【永遠的小太陽】兒童文學作家林良辭世　享耆壽96歲

更新時間: 2019-12-23 12:06

首次發稿: 2019-12-23 10:44

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）大小孩心中永遠的小太陽、兒童文學作家林良今（23)日早上在家中過世，享耆壽96歲。他的女兒、國語日報主編林瑋表示，父親在家中安詳地辭世。

一生奉獻給兒童文學的林良，創作無數兒童文學作品，1972年出版的「小太陽」童書，取材自日常生活經驗，挖掘家庭瑣事的趣味。將近半個世紀過去，林良是大人與小孩心中永遠的陪伴者，近百歲的林良也晉升為「國民爺爺」。

生於1924年的林良，年近百歲仍堅持創作不輟，他自己在「肥胖季節」裡自述，「人一落座，輕易不再離席」。臉書粉絲專頁「林良爺爺」上，還留著林良16日發表在國語日報專欄上的童詩「小烏鴉過冬」。

中央社報導，林良去年（2018年) 以高齡拿下2018 Openbook最佳童書獎項，是台灣有史以來最年長的得獎作家。在小女兒林瑋的陪同下，也親自出席頒獎典禮領獎，盡顯他一生對兒童文學的傾心傾力。

他以本名「林良」創作兒童文學，長期於國語日報「看圖．說話」專欄發表兒童詩，以活潑的文字運用，加上童趣的想像，帶來詩意的美感。

林良在1984年與文友一同發起、成立中華民國兒童文學學會，推動兒童文學界的交流。任職國語日報社期間，促成「兒童文學週刊」創刊、兒童文學牧笛獎成立等，以播種者、領航人的身份，帶動台灣兒童文學的發展，影響深遠。

林良的創作以散文、兒童文學為主，兼及論述、翻譯。1964年以筆名「子敏」在「國語日報」專欄「茶話」發表散文，1991年專欄停刊後，繼續在寫「夜窗隨筆」專欄，數十年來筆耕不輟。

除了創作，林良也長年譯介國外兒童文學經典名著，譯作超過百本。數十年來，他「左手寫散文，右手寫兒童文學」，成為許多創作者敬佩的長者，也是兒童文學發展中的燈塔。

林良，筆名子敏，1924年10月10日生，1946年來台，淡江文理學院英國語文學系畢業。他曾任中華民國兒童文學學會理事長，也曾任國語日報社發行人等職位，2005年退休，從事報業、出版工作長達56年。林良曾獲信誼基金會兒童文學特別貢獻獎等多座獎項和榮譽。