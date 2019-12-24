〈時評〉說謊文化造成台灣民主程度低落

韓國瑜鼓勵大家對民調說謊，引起國外路透社的報導(參考：路透社報導「韓國瑜叫支持者民調說謊」。為什麼路透社如此驚訝？因為在國外假新聞是反民主的，而說謊就是假新聞的縮影，外國相當訝異這樣的人竟然可以競選民主國家的總統，甚至有這麼多的人擁簇韓國瑜。

台灣有些人將說謊與開玩笑之間的模糊地帶放得極寬，造成a認為自己在開玩笑，b認為a是在說謊，這樣的文化常導致不必要的紛爭。有人認為政治上說謊是可被允許，殊不知說謊的極致就是假新聞，部分政客甚至認為兩國戰爭可以用謠言、假新聞來擾亂敵軍，因此國內選舉也可以用同樣的手法，但是這種政客根本是民主零分，國與國的戰爭手法與國內用假新聞破壞民主，兩者不可以相提並論。還是這些人把國內另外一個政黨對手當做其他國家的人，所以才用反民主的假新聞方式來打擊呢？近來「夾手他人」(註1)、「抹黃合成照片」(註2)等不實內容頻傳，這都是違反民主。

註1：見縫插「珍」、夾手他人！ 「夾手之亂」網瘋創新成語

註2：抹黃「合成照」出自挺韓退役上校 黃征輝：遭有心人惡意散播

說謊在歐美國家是會被當成低劣的人，這可能是基督教影響了歐美文化，如：聖經中：「撒謊的嘴唇是耶和華憎惡的；行事誠實是祂所喜悅的。（箴言12:22）」，而不管是不是因為基督教，總歸來說，說謊是一種道德瑕疵，嚴重一點還會違反法律與民主。但台灣受傳統中國文化影響，大多數人似乎沒有把說謊當一回事，甚至引以為榮，如：闖紅燈、作弊、逃票等等。殊不知，說謊造就低劣的人格與反民主的社會。

我們都聽過華盛頓（George Washington）小時候砍倒櫻桃樹的故事，故事內容概要是他把樹砍了，他爸爸發現小樹被砍倒後，生氣問道：「誰砍倒這棵樹？」他誠實的說是他。但父親沒有責怪兒子，更高興的說：敢勇於認錯，而不說謊，是更重要的事」可見西方鼓勵誠實、勇敢。我們也聽過狼來了的故事，放羊的小孩因多次說謊，導致最後沒人幫忙、以及烽火戲諸侯、曾子殺彘的故事，這些故事都不斷警示說謊的惡果，因此我們必須誠實。但是台灣並無有效讓人不想說謊，這是為什麼？台灣有著太多事情鼓勵說謊，而且更是從幼童時期貫穿到成人。

◎說謊的案例

● 幼兒時期與家庭

1. 小孩弄壞東西，家長哄騙小孩說實話：「老實說不處罰」，但實際上多數情況是說實話會被處罰，說謊反而不會被處罰，造成鼓勵小孩先說謊話，來逃避問題。

2. 兩人做錯事，七成以上大人的處理方針是，不問對錯各打五十大板，強迫向對方說對不起，再說沒關係，自欺欺人的對不起、沒關係，培養先騙自己再騙別人的說謊。

3. 家長說到做不到。如：

(1)說到做不到，改口說有心無力，或是好心辦壞事。最終就是接受政治家的有心無力，再給一次機會，連任後會完成。

(2)不乖就丟掉你，習慣謊言是一種常態。

(3)先講肯定句，再補述有特例。延伸到政治案例就是馬英九總統的633跳票。

4. 不承認錯誤等同於說謊。不難發現大多數家裡長輩的討論事情習慣，講的過講道理，講不過扯倫理態度，再不行惱羞成怒(見笑轉生氣)。

● 學生時期

1. 督學巡視學校，老師要求學生參考書收起來，以應付巡視，等同老師教學生不誠實、敷衍、鑽漏洞、做表面功夫。

2. 台灣學生對於作弊，部分不引以為意，甚至還有會因為作弊成功還沾沾自喜。延續到社會上就是政客常說謊話卻不引為意。

● 成年時期

逃漏稅、逃票、闖紅燈。

● 宗教部分

儒教的階級制在文化上迫使人說謊，雖沒有教你說謊，但也是培養說謊。如：階級制讓人不敢反抗王權，君王指鹿為馬，說這是馬不是鹿，逼人說謊。

◎誠實與民主的關係

科學期刊(Science)在2019/6/21發表了一項實驗，計算全球公民誠實度（Civic honesty around the globe)(註三)，分享撿到錢包的歸還度，錢包裡面可能有錢或是沒錢，以歸還與否做為全球公民誠實度，見圖。可以發現西方國家相對東方國家誠實。並可以發現中國是誠實度最差的國家，因此應該避免與其打交道，以免吃虧被騙。同時本圖沒有提及台灣，但台灣與中國文化有太多類似之處，我們也應該避免其容易培養說謊的文化。

註三：全球公民誠實度

連結一：https://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2019/06/civic-honesty-around-the-globe.html

連結二：https://nicecasio.pixnet.net/blog/post/467875382

將誠實比率(歸還比率)與各國民主化指標數(註四)做散佈圖，見圖，可發現誠實與民主化高度相關。而直覺來說，獨裁者無需對人民誠實的義務，換言之獨裁國家難以推動誠實，而民主也非一蹴可幾的狀態，因此可推論是誠實推動民主。

註四：民主指數

◎如何誠實

由上述可發現台灣太多事情造就說謊文化：(1)說謊、(2)包容說謊，(3)間接推動說謊文化。要如何培養誠實，並了解到說謊是羞恥，而非光榮，變成一個重點。見下述：

1. 避免前述說謊案例發生。

2. 應認知說謊是可恥的行為，找出「說謊=可恥=道德低弱」的制約方法。

3. 說謊被抓包之後，應該給予實質的懲罰，如：罰款。

4. 說謊與玩笑清楚界定。

5. 政黨輪替，不可用國與國的反民主手段打擊對手。如：假新聞。

6. 階級制、邏輯、理性不足的人容易狡辯，而狡辯近乎說謊。我們應該培養理性思維，而非過度注重禮貌，否則禮貌只是淪為破壞誠實的一大推手。

結論

台灣說謊文化涵蓋太多面相，從小到大，從家庭到社會，甚至還有部分事物鼓吹說謊值得光榮，以及過度促進說謊、包容說謊，這樣如何誠實。台灣因說謊文化造就韓國瑜大言不慚的不斷說謊、甚至鼓勵大家說謊。我們還要容忍謊話連篇的人多久，還要容忍謊話連篇的社會多久，杜絕說謊才能達到民主的社會。

「統治者最糟糕的，莫過於不道德。上樑不正下樑歪。統治者要是不道德，就會影響風氣，毒化社會。」－－－拿破崙( Napoléon Bonaparte)

「人類最不道德的事，是不誠實與懦弱。」－——高爾基(Maxim Gorky)

「誠實和勤勉，應該成為你永久的伴侶。」－——富蘭克林(Benjamin Franklin)

「坦白是誠實和勇敢的產物。」－——馬克吐溫(Mark Twain)

「誠實是一個人得以保持的最高尚的東西。」－——傑弗里•喬叟(Geoffrey Chaucer)

「在人類智慧這部巨著裡，誠實是他的第一章」－——傑弗遜(Thomas Jefferson)