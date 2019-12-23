【台灣2020大選倒數19天】日本前駐台代表: 蔡韓票數差距約5個百分點

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本前駐台代表沼田幹夫，昨(22)日應日本「李登輝之友會」邀請，在東京演講時談到台灣明年2020年一月總統大選選情時認為，民進黨與國民黨候選人票數差距可能是5個百分點或以內。

沼田2014年7月22日就任交流協會（目前的日本台灣交流協會）台北事務所代表，今年10月24日剛卸任。他派駐台灣的任期達5年3個月，是日本駐台代表任期第2長的代表，僅次於前代表原富士男。

綜合中央社與《自由》報導，日本台灣交流協會前台北事務所代表沼田昨以「日台關係的現狀與展望」為題演講時表示，去年(2018年) 11月24日九合一選舉結束後，他拍發給位於東京的日本台灣交流協會的分析報告指出，這場選舉結果，2020年1月總統選舉和立委選舉，民進黨勝選可能性幾無把握。國民黨找回支持，開拓新時代。

沼田說，但是今年(2019年) 1月2日，中國國家主席習近平的對台談話，表示不排除武統台灣、說出「一國兩制」台灣方案，這使得總統蔡英文原本快跌破2成的支持率暴增10個百分點，超過3成。

後來，6月香港「反送中」運動，蔡英文支持率暴增到4成以上，這些是習近平送給蔡英文的禮物。

沼田認為，蔡英文很有能力、有堅毅力、很清廉，可惜的是缺乏像「教主」般的號召力。若以宴會做比喻，在宴會有人是「炒熱」氣氛的，但蔡英文適合當「降溫」(冷場)角色，問題就出在這裡。目前她的支持率是45%或將近50％，但選舉近尾聲，到處拉票，若不能炒熱氣氛而是降溫的話，就拉不到票。沼田說， 反觀韓國瑜，對於政策的制訂或是蔡英文所擁有的行政能力，韓國瑜近乎零，但韓國瑜給他的感覺是很隨和、身段低、謙虛，雖然會遲到，但講話幽默，一下子能吸引很多人圍繞身邊，這種能力不能小覷。

沼田認為，雖然目前民調顯示蔡英文的支持率領先韓國瑜約20個百分點，但兩人的支持率差距應該不會太大，相差大概是5個百分點或在5個百分點以內。他表示，最後的結果還很難說。

沼田指出，最重要的是立法院的113席席次，他認為民進黨目前擁有的67席一定會掉，明年一月選舉後可能不過半（低於57席），國民黨可能成為國會最大黨。

沼田說：「我們要考慮的是，如果蔡英文連任，但民進黨國會未過半的話，政策能執行到什麼樣的程度。以前日本自民黨也曾因國會未過半，結果變得很慘。」

他說，5年多前要派駐台灣時，日本前駐泰國大使、外交評論家岡崎久彥對他說：「台灣的持續存在，對日本的和平、安定以及未來的繁榮而言是最重要的課題。」沼田說，駐台5年3個月多之後，他認為岡崎的忠告說得很有理。

沼田昨在演講時言及他派駐台灣後首度拜會前總統李登輝的情形，李登輝問他的第一個問題是「台日關係是什麼關係？」，他頓時不知如何回答，李登輝對他連說了3次「單相思」（的關係），他倍感驚訝。

沼田說，初次和李登輝見面，兩人談了3小時，他只有自我介紹時講了30秒，其他的時間都是李登輝在講。他了解李登輝所說的「單相思」是指台灣希望日本怎麼做，但未獲日本回應。

沼田幹夫於1950年生於茨城縣，1973年11月考上外務省語言研修員，翌年1月進入外務省後，3月畢業於拓殖大學。歷任駐香港日本國總領事館領事、駐美國紐約日本國總領事館領事、駐緬甸大使。