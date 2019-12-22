童趣破表！台灣插畫家領軍偏鄉孩童創作　新年咖啡禮盒萌到捨不得喝

台灣偏鄉孩童及插畫家創作躍上新年咖啡禮盒（圖/用心快樂社會企業） 台灣偏鄉孩童及插畫家創作躍上新年咖啡禮盒（圖/用心快樂社會企業）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）好可愛捨不得喝！用心快樂社會企業推出十分童趣的「2020新年咖啡禮盒」，使用偏鄉孩童與插畫家王子麵創作，紅白相間的大禮盒更沿用孩子們的創意，讓人從收到的瞬間到喝下咖啡都十分開心，不只享受好咖啡也可以做公益，自即日起開放線上購買。

台灣用心快樂社會企業攜手藝術家前往偏鄉和孩童創作，並製成商品販售以補學校經濟缺口，受到許多藝術家支持響應，至今足跡已遍佈多所小學。此次推出的「新年咖啡禮盒」和台灣美女插畫家王子麵合作，她的創作洋溢幸福感，曾於法國商業藝術沙龍展及法國羅浮宮藝術沙龍展展出，也長期支持公益活動，成為活動的不二人選。

王子麵在臉書上分享，「在偏鄉小學指導孩子們美術，讓他們知道擁有自給自足的生存能力最靠得住。」

此次，為迎接2020年的到來，用心快樂聯手台灣插畫家王子麵，以及新北市上林國小孩童推出「新年咖啡禮盒」，嚴選瓜地馬拉和衣索比雅的精品咖啡豆，含有20份精品濾掛式咖啡包，最後再由台灣設計師劉芊黎（Tia Liu）操刀大禮盒的包裝設計，簡單俐落且十分童趣可愛。



王子麵（中間白衣）以及新北市上林國小孩童（圖/用心快樂）



「2020新年咖啡禮盒」可見孩童暖心創作（圖/用心快樂）

劉芊黎說明，當初收到孩子們的創作覺得十分可愛，因而選出一些圖案並可禮盒內的濾掛式咖啡包上看見，而大禮盒的包裝則想延續童趣的風格，因此主要使用紅色及白色條紋，搭配上看起來像糖果的logo，希望收到的人感到快樂，也祝福他們有個美好的2020年。

由於該企業創辦人趙士懿年輕時也苦受憂鬱症干擾，所幸經過治療後好轉，身為過來人的他希望能盡一己之力避免憾事發生。趙士懿分享，他們至今已走入26所偏鄉小學，進行33次的紓壓課程，更努力將藝術家帶領偏鄉兒童創作的圖素製成文創禮盒販售，至今分潤學校金額高達新台幣61萬多元，銷售分潤金補足學校經濟上的缺口。

先前在該社企的協助下，三峽大成國小學童前往台北宛儒畫廊參觀，並且藝術家可樂王、畫廊執行長謝宛儒也都親自導覽，而孩童也品嚐到台隆集團贊助的吉豚屋炸豬排，在畫廊時更熱絡的和藝術家交流提問，現場氣氛十分輕鬆歡樂。

該禮盒目前已開放線上購買，原價新台幣$999，現祭出優惠為$799，詳情請前往官網查詢。



劉芊黎操刀大禮盒包裝設計（圖/台灣英文新聞Lyla）