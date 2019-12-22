馬來西亞青年台灣觀摩團　國父紀念館歡樂獻唱

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）馬來西亞華裔青年台灣觀摩團215位團員，21日前往參觀國父紀念館（以下簡稱國館）向國父獻花致敬並獻唱緬懷歌曲，表達海外青年僑胞對孫中山先生的崇敬與追思之意。

國館發布新聞稿表示，馬來西亞華裔青年台灣觀摩團由僑務委員會主辦，已經連續舉辦了30年，超過8000名海外青年參加。今年由國立台中科技大學承辦，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處指導，馬來西亞華裔青年台灣觀摩團輔導委員會所籌組，特別安排前來國立國父紀念館獻花致敬，並獻唱國父紀念歌、梅花、中華民國頌，與馬來民謠Rasa Sayang（代表快樂歡迎之意）等四首歌曲，藉此高度表達對國父的緬懷與敬意。

國館說明，這是國父紀念館歷年來到館訪問人數最為龐大的海外團體，所有青年團員連同輔導員、隨行領隊與陪同的貴賓等，當天獻花致敬人數高達240餘人，貴賓包括觀摩團徐忍川主席、國立台中科技大學謝俊宏校長與台灣發展研究院黃茂夫副院長等。整個團隊陣容浩大，獻花致敬時全場莊嚴肅穆且溫馨，隨後這群海外華裔青年於現場熱情地向國父及在場人士獻唱以上四首耳熟能詳的曲目，整場活動熱鬧精彩，尤其同時展現馬來西亞的多元民族服飾風情，更為整場活動掀起高潮。



馬來西亞青年觀摩團貴賓與梁永斐館長（右二）合影，台中科技大學謝俊宏校長（(左一）、觀摩團徐忍川主席（左二）、台灣發展研究院黃茂夫副院長（右一）（圖/國館提供）

國館館長梁永斐表示，這場跨海來訪實屬因緣和合、共惜善緣。因雙方結緣於孫中山昔日於南洋海外的奔走，而華僑為革命之母，對於推翻滿清、建立民國給與了最大的支持。尤其是孫中山先生的革命事業中，青年人更是前仆後繼地熱烈參與而貢獻卓著。

梁永斐更進一步分享四點看法勉勵在場青年，第一，中山思想與行動實踐的重要性：即自由、獨立，與追求卓越的精神，尤其孫中山先生「互助」的思想與「利他」的精神特別值得青年朋友們學習。第二，冒險患難與國際視野的重要性：孫中山先生一生不屈不撓、冒險犯難的精神和毅力值得青年朋友們學習，尤其是奔波海內外的國際移動能力與語言能力更顯重要。

第三及第四則為，追求真理與永續創新的重要性，還有中西體用與多元共融。梁永裴說明，學習孫中山先生與時俱進、追求真理的國際觀，他眼界寬廣、胸襟開闊，結合時代潮流、國際國情和個人體驗，而有所突破和創新，他多元包容的心胸讓他能夠獨立創想且博採眾說。

值得一提的是，9月初，國父紀念館梁永斐館長為強化新南向文化交流，特別率團前往新加坡同德書報社與晚晴園孫中山南洋紀念館訪問，進行館務交流與館際合作的座談會議。其後轉赴馬來西亞吉隆坡訪問，踏查孫中山當年革命的歷史足跡，並訪問孫中山曾到訪過的雪隆雜貨行與福音堂，了解孫中山於1906年訪馬時的歷史點滴，緬懷感受孫中山奔走革命的辛勞。是日晚間更應邀參與「博愛平權與多元共融」講座會，對大馬僑胞進行專題演講並座談交流，當時會場氣氛莊重且熱烈。

在當時一手協助安排考察孫中山革命足跡的重要人士，即是這次馬來西亞華裔青年台灣觀摩團輔導委員會的徐忍川主席，也由於他擔任馬台經貿協會秘書長的另一身分，大力促成了當時於吉隆坡僑界所辦理的講座會。