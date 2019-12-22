日本首相安倍：領導人坦率交換意見十分必要

日本首相安倍晉三將赴中國出席中日韓領導人會議。他在接受中國媒體書面採訪時說，日中存在著鄰國間才有的課題，因此領導人之間坦率交換意見十分必要，盼此行是牢固日中關係紐帶的契機。

中新社報導，安倍晉三是在接受中國駐日本媒體聯合書面採訪時，作上述表示。

安倍晉三表示，在日中韓之間，存在著鄰國間才有的各種各樣的課題。今年適逢三國合作開展20週年，希望在中日韓領導人會議上針對這些課題「進行坦率的討論」，進而逐步推動進程，奠定發展的基礎。

他並針對日中關係說，在日中關係不斷發展的過程中，高層互訪和交流具有重要意義。2018年以來雙方高層互訪頻繁，值得高興。

安倍晉三指出，日中互為鄰邦，有著悠久的交往歷史，且現實中也存在著「鄰國間才有的各種課題」。正因如此，領導人之間坦率交換意見是十分必要的。希望此行能成為進一步牢固日中之間紐帶的契機。

他表示，2020年夏天，東京將舉辦奧運會及帕運會。2022年，北京也將舉辦冬季奧運會及冬季帕運會。而2020年也是「日中文化體育交流促進年」。期待抓住這個機會，促使兩國民間交流取得更大發展。

安倍晉三將於23日啟程前往北京，先與中國國家主席習近平舉行會談，並將於24日轉往成都出席中日韓領導人會議，25日續留成都與中國國務院總理李克強舉行雙邊會談。