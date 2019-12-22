用漢族的文字書寫泰雅的生命—瓦歷斯

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）在愛學網108年的名人講堂中，邀請到了著名泰雅族作家瓦歷斯，一同來製作這期的名人講堂，在這期的影片裡面，我們可以看到瓦歷斯講述如何透過閱讀文字的書寫，去認識自己的土地，並且看待外面的世界。

認識自己的家鄉──M'ihu部落

這個部落其實是一個被遷移過後的部落，他在1919年的時候，日本的統治就設了一個叫做埋伏坪社，我後來才知道，原來我們這個部落是一個大的戰場，它其實從清末就是一個很重要的戰場，到了日據時期1902年跟1912年，日本人也是從這個部落開始打進去的，我在寫《射日》這首詩裏頭，其實談的就是當時1912年的前進北勢番的日本軍警的一個聯合作戰的歷史。

921地震對部落的傷害

921地震帶給我們部落的傷害，頂多就是你的房屋毀了，你的經濟體系被破壞了，然後因為這個經濟體系的破壞，讓部落親族之間的關係也開始破裂，我覺得這個是造成我們最大的損傷，921會造成你宗族之間的那種關係的破裂，我覺得真正的原因其實是你外部的文明的入侵。

新文明的衝擊

我是50年出生的，我就在部落的這個小學就讀，換句話說，開始接觸新文明，在接觸新文明的過程裡頭，我們發現到外面的世界在紀錄歷史是使用文字，

這個有別於我們泰雅族的口述傳統，可是新文明進來 你就會傳統的文明互相的糾葛，我們的文明就會受到變遷，也就是說我們的口述傳統慢慢式微，這個時候你就會想到說，那我在這種過程裡頭，我如何重新去找回我自己的傳統文化。

用文字書寫泰雅的生命

我發現到文字，它是其中一個很好的一個紀錄的方式，隨著整個臺灣的民主化的發展，我重新來問自己，我到底是誰，我是泰雅人 可是在臺灣這塊土地上面，我的位置到底什麼，你反而會模糊不清，所以你為了要把這樣一個歷史的迷霧把它打開，把它弄清楚，所以我才會去找很多相關的資料，後來我才發現到，你要肯認自己的民族、肯認自己的文化，你就必須要回到自己的出生地，重新去做田野，所以我大概在二十幾歲的時候，我就已經做了非常多的口述歷史，做了非常多的跟耆老的對話，我覺得文字，它有一個很重要力量，它就像是很開闊的視野，可以讓你看到更遙遠的地方，不過無論如何，在透過這些閱讀文字的書寫，我總是會回到自己的土地，所以我的視野一直都是回到原點的。

瓦歷斯鼓勵孩子的一段話

把雙腳站穩在土地上，我相信你的眼睛看世界會更清楚。