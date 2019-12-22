私奔到月球！台灣現代水墨之父劉國松　聯手HTC首登高美館

科技新媒體藝術家黃心健重構劉國松的〈宇宙何許〉VR首登高美館（圖/館方提供） 科技新媒體藝術家黃心健重構劉國松的〈宇宙何許〉VR首登高美館（圖/館方提供）

（台灣英文新聞/劉怡均 高雄綜合報導）現代水墨之父劉國松來台70周年紀念大展「奔．月」，取自太空對於大師的啟發，分為五個系列展出藝術家橫跨半世紀創作，其中更與HTC合作，透過新媒體重現經典〈宇宙何許〉，自即日起展至2020年5月3日止。

高雄市立美術館（以下簡稱高美館）跨年大展《奔．月—劉國松》展出「現代水墨之父」劉國松自60年代至今的創作，縱跨半個世紀，64件展品依題材區分為〈狂草抽象〉、〈太空〉、〈水拓〉、〈漬墨〉與〈西藏組曲〉等5系列。

劉國松在1949年以遺族學校學生的身份隨軍隊遷徙來台，經歷成長、就學、任教到今日成為兩岸最富國際盛譽的藝術家，一生充滿傳奇；今年是劉國松來台70年的紀念年，此展是對這位現代水墨之父的一次禮讚。



展覽現場（圖/高美館）

對於展覽命名為《奔．月》，劉國松表示，1969年阿波羅11號完成人類首次登月任務，而前一年的1968年，美國太空船阿波羅8號繞過月球拍攝的地球照片，為他的藝術創作之路帶來重大的啟發。

而劉國松名揚國際的「太空畫」於焉而生，且今年適逢人類登月50年，因此以「月」紀念人類登月50年亦用以表彰劉氏的太空畫。「奔」則是形容劉國松現代水墨傳教士般的行動與精神，奔走呼號，畢生以宣揚現代水墨為職志。

劉國松說明，本次在高美館的《奔．月－劉國松》展覽堪稱有史以來最好的個展，除展場燈光、展區佈置外，更重要的是加入了許多文獻檔案，讓觀眾能以更全面的角度理解他的藝術創作。



展覽現場（圖/高美館）

高美館館長李玉玲透露，這次與HTC合作，由科技新媒體藝術家黃心健指導創作、重構劉國松水墨風景的〈宇宙何許〉VR作品，亦首度在展場發表。《奔．月》全展結合劉國松的藝術創作風格－在傳統中的實驗性與創新力，其可觀性及對於未來在劉國松之藝術成就的研究探索上，也將會是歷史性的回顧事件之一。

劉國松曾榮獲諸多獎項，包括：國家文藝獎、行政院文化獎、中國最高榮譽的中華藝文獎之「終身成就獎」，2016年更入選美國文理科學院院士，先前入選者包含胡適與李遠哲等人，這項榮耀可說達到劉國松成就的巔峰。高雄市立美術館特以本展將劉國松深具特質與意義的作品，做為藝術家來台70週年之紀念，並呼應人類登陸月球50年所代表的珍貴勇氣與行動力。