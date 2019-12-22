有影片！港人集會聲援維吾爾人 憂今日新疆明日香港

香港民間團體下午在中環舉行集會，聲援在中國新疆被關押的維吾爾人。有參與民眾直指，支持這場集會是因為擔心「今日新疆、明日香港」。但傍晚因有人拆下附近的五星旗，引發警民衝突。

綜合香港媒體報導，民間團體下午3時30分在中環愛丁堡廣場，舉行「聲援維吾爾族人權集會」，事前獲警方核發不反對通知書，約1000人到場參與，其中有人高舉美國、英國及中華民國國旗，及象徵新疆獨立的旗幟。

根據報導，有出席者表示，參與這場集會是因為擔心「香港將來會變成新疆」。目前香港的人權狀況愈來愈差，已經失去法治，像是警察執行勤務時不出示證件，讓港人擔心可能會隨時失蹤。

另有出席者指出，如果港人不讓全世界知道新疆的情況，香港將來要是出事，國際都不會理會。

還有多次參與「反送中」集會遊行的香港民眾指出，支持這項集會是擔心「今日新疆、明日香港」，因為沒想到「反送中」運動會演變成這樣，而自己會繼續支持「反送中」運動。同時，年輕人是香港的未來，必須保護和支持。

還有參與者說，因為「反送中」運動的演變，讓香港人更能體會新疆維吾爾人的處境比香港人更糟糕。

這場集會原本過程平和，但在下午近5時30分，有人將會場附近的五星旗拆下丟在地上，大批防暴警察趕往現場舉旗警告，並一度施放胡椒噴霧，甚至有員警舉槍警告。截至發稿，已有2名參與者被警方帶走。



（影/香港電台視像新聞 RTHK VNEWS臉書）