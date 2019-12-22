南台灣藝術森林聯展　創作多元豐富回饋土地

（台灣英文新聞/劉怡均 台南綜合報導）台南大新美術館王慶祥打造「藝術森林計畫」私人美術館，已成為藝術圈熱潮，吸引藝術家爭相加入，近期推出「南／23度─複數的林相」聯展，以獨特的南台灣文化為題呈現參與計畫的14位藝術家創作，自即日起展至2020年2月2日止。

大新美術館發布新聞稿表示，「藝術森林計畫」目前已有12家美術館參與計畫，活動發起人王慶祥表示，己拋磚引玉支持成立盼帶動更多企業家響應，支持藝術家。「身為在這個城市裡面的一個老百姓，每一個人如果能都多做一點點一點點，每一個企業家都能夠貢獻一點點一點點，對這一個城市來講會做得更好，這是一個心願。」

該展由藝術評論家許遠達策展人，展名中的「南」代表著南方的空間，是熱情豔陽的南台灣人文風情，帶有深厚的台南府城歷史發展意象。因此，在主視覺設計上，引用了被稱之「清代台灣唯一的藝術家」的林朝英「閩習」風格書法，以狂野不羈的「南」字來象徵「藝術森林計畫」所在位置的文化與歷史厚度及強烈的地方色彩。

此外，台南位於北緯22度53分05秒至23度24分30秒，靠近北迴歸線，地處熱帶氣候，加上高山地勢，因此林相豐富。是故，本展藉由台灣第一本土藝術家林朝英與北緯23度上下的氣候圈，象徵「藝術森林計畫」所在位置的自然氣候，並藉喻「藝術森林計畫」個別特殊性與多元，如台南所在的植物林相般多元而豐富。



開幕活動上貴賓合影，左起：台南市文化局長葉澤山、藝術家曾英棟、大新美術館創辦人王慶祥（圖/曾英棟提供）

展出的14位藝術家多為活躍於南部的當代藝術家，其中曾英棟的作品中傳達常民的價值觀，表現愛與錢的流動美學；許自貴既是想像世界的魔法師，也是現實的評論家，作品童趣橫生、幽默絕倫。侯立仁展出大批甚少亮相的台南水彩寫生經典之作，多為1970年代安平與永康的自然與人文風景。

張振輝的水墨作品不循傳統摹寫的古典水墨形式，而將水墨拆解重組，注重拆解後水墨的墨色與造型形式。吳新年為專業斲琴師，是藝術森林計畫中相當特別的成員，此次展出四床古琴，皆為他親手打造。鄭宏南的石雕作品看似海洋生物般充滿孔洞，是鄭宏南的對世界的觀看，成為他創作上的主要符號。

落腳七股的楊明忠，此次展出兩件雕塑作品突顯其精湛的寫實能力。謝宏達的創作展現高超的寫實技法，他喜歡畫小溪，作品很具台灣地方性，寫實的細節畫面說明了台灣的光線感、自然林相、地質與水文間的關係。謝宏達是藝術森林計畫中少見的外縣市藝術家，他的工作室原在新北石碇，因響應藝術森林計畫，落腳白河蓋美術館。



展覽現場（圖/大新美術館）

梁任宏的作品非常有趣，有著巨型的體感，談的卻是無形的能量、造型逗趣可愛吸引觀眾互動，內涵卻嚴肅直指自然與生命的哲學。林鴻文的繪畫總是充滿著機鋒與詩性，他的作品無論是平面繪畫、雕塑或裝置，總是透露著原始宗教、原始哲學或是說原始意向的自然看法。

賴美華為台灣早期創作女性主義繪畫的重要原生女性藝術家之一，繪畫是她表達生命日記的方式；蘇世雄專精陶藝，其創作超越了傳統對陶瓷彩繪的慣用技法，探索傳統的雕漆工藝首創工序繁複的「雕釉技法」；蘇小夢擅長金工，此次展出《複合體》系列，以金工的材料纏繞編織造形，結合了金工與編織技藝，產生生物器官般的造形。

正於高雄美術館舉行大型個展的徐永旭，此次也展出兩件創作，可見其作品宛如春蠶吐絲與蜘蛛織網般的成形，然造形並非徐永旭創作的重點，而是他與泥土互為主體的互動過程中所產生的樣貌，是徐永旭生命張力的型態表現，亦是徐永旭的「我」的衍生。



展覽現場（圖/大新美術館）