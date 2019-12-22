歡慶2019迎接2020 台北福華繽紛聖誕溫馨登場

歲末年終，12月重頭戲「耶誕跨年」即將到來，你想好要去哪裡狂歡了嗎？今年台北福華大飯店推出各項館內活動，包括親子甜點教室溫馨開課，花園大道著耶誕服飾用餐享8折，江南春、珍珠坊及麗香苑、蓬萊邨皆推出耶誕餐點，享受龍蝦、牛排還有應景的南瓜料理，邊吃好料邊感受濃厚的過節氣氛！

除此之外，台北福華特地與「巧克力神父」高福南合作，邀請偏鄉國小學童前來飯店，不僅會帶來精彩的詩歌演唱活動，也會帶小朋友導覽參觀，感受別有風味的節慶歡樂！如果您是跟三五好友在家辦Party，千萬不能錯過麗香苑「香榭火雞禮籃」，主廚精選約5公斤重的火雞，填入豐富內餡搭配大量蔬菜，烘烤出焦糖色澤的脆皮火雞，就是在家過節最佳選擇！

今年耶誕，台北福華大飯店與「巧克力神父」高福南齊心合作，邀請原住民小學「互助國小」學童，於12月21日晚間在飯店各餐廳進行詩歌演唱活動，並帶領小朋友遊覽館內，體驗一個充滿都市感的歡樂耶誕氣氛！

互助國小位於南投縣仁愛鄉，學童主要為泰雅族與賽德克族的小朋友，活動範圍多為山區校園及家中，因此我們與高神父攜手合作，邀請小朋友們於耶誕前的週末夜晚，在餐廳帶來一系列的歌舞表演，讓小朋友的熱情溫暖大家的心，同時提醒我們知足常樂、分享愛與關懷給所有身邊的人。

12/1-12/31，館內中餐廳也充滿佳節氣氛，江南春客製化耶誕4人合菜，主廚精選江浙佳餚，節慶價2,500元品嚐經典蝦鬆、無錫排骨及蟹黃海鮮盅。珍珠坊推出龍蝦套餐，嚴選Q彈波士頓龍蝦，加上港點三品及蟲草野菇雞湯，每位980元精緻美食過好節。還有蓬萊邨將南瓜巧妙入菜，特色小點滿足你的胃。

此外，七賢吧推出超萌耶誕下午茶，胡桃鉗士兵馬卡龍、耶誕造型薑汁餅乾再加上胡桃派，感受濃郁佳節氣氛。沒空內用沒關係，點心坊耶誕主題糕點更是讓大朋友童心爆發、小孩子愛不釋手！不論是耶誕節不可或缺的薑餅屋，還是樹輪蛋糕、史多倫麵包跟耶誕襪手繪餅乾組，擺在家中立刻充滿節慶的歡樂氛圍！

慶祝派對就來吃Buffet！彩虹座、麗香苑及花園大道皆提供耶誕跨年自助晚宴，彩虹座每人930元起，在開放式中庭品嚐現切美國牛、新鮮蝦蟹海鮮及各式冷盤熱菜，精選紅白酒再享加購優惠價7折。花園大道自助晚餐每人1,300元起，欣賞現場全魚料理秀，再嚐現切火雞、炙燒天使紅蝦及節慶栗子蛋糕卷等豐富鹹甜美味，穿紅、綠、金服裝享8折、跨年再贈200元餐飲抵用券！

麗香苑沙拉吧每人800元、搭配主菜3選1每人1,200元，任選黃金炸明蝦佐塔塔醬、肝醬菲力牛排與香煎爐魚佐奶油醬汁，肉控或海鮮控都能找到屬於自己的菜！七賢吧則推出「節慶專屬微醺夜」，耶誕夜、耶誕節及跨年當天18:00-00:30，酒精類飲品單杯85折，呼朋引伴舉杯慶祝，在歡笑中迎接新的一年！